5 всемирно известных женщин, чьи истории успеха вдохновят любую девочку

Знакомим вас с отрывком из книги «Rebel girls. Сказки на ночь для юных бунтарок» Франчески Кавалло и Елены Фавилли.

В конце мая в издательстве «Бомбора» выходит книга «Rebel girls. Сказки на ночь для юных бунтарок». Ее авторы — итальянки Франческа Кавалло и Елена Фавилли — были убеждены, что у современных девочек очень мало примеров для подражания. Они сняли об этом ролик и выложили его на платформе Kickstarter, где попросили пользователей помочь им собрать 40 тысяч долларов на издание книги о сильных женщинах.

Идея оказалась настолько востребованной, что вместо заявленных 40 авторам удалось собрать полмиллиона долларов. В результате получилась большая книга, где авторы простым и понятным ребенку языком рассказали истории о преодолении, воле к победе и счастье быть увлеченной и целостной личностью. 99 историй девочек, которые смогли добиться успеха, несмотря ни на что.

С разрешения издательства мы публикуем пять реальных историй из книги, которые можно почитать вместе с ребенком.

В Польше когда-то была тайная школа. Люди называли ее «Плавучим университетом». В то время правительство очень строго следило за тем, что народу изучать можно, а что нельзя. Девушкам вообще нельзя было учиться в университетах.

Мария и ее сестра учились в тайной школе, но им надоело прятаться.

И однажды они узнали, что в Париже есть такой университет, Сорбонна, куда принимают девушек. Сестры решили отправиться во Францию.

Марию больше всего интересовали металлы и магниты. Она обнаружила, что некоторые минералы обладают таинственным свойством — радиоактивностью. Они излучают мощные лучи и светятся в темноте. Исследуя свойства этих металлов, Мария нагревала их, плавила, фильтровала и целыми ночами наблюдала их свечение. Радиация используется для лечения многих болезней, но в то же время она смертельно опасна. Только подумайте: прошло столько лет, а инструменты и тетради Марии до сих пор радиоактивны. И увидеть их можно, только надев специальный защитный костюм и перчатки.

Муж Марии, Пьер, был так увлечен исследованиями жены, что решил бросить свою работу над кристаллами и присоединиться к ней. Вместе они открыли два новых радиоактивных элемента: полоний и радий.

Мария Кюри получила две Нобелевские премии за свои исследования. Она могла бы стать фантастически богатой. Но предпочла сделать свои открытия доступными для всех — совершенно бесплатно.

Сестры Бронте, писательницы

В одном холодном, мрачном доме на севере Англии жили три сестры — Шарлотта, Эмили и Анна. Они часто оставались дома одни и, чтобы хоть как-то развлечься, писали разные истории и стихи.

Однажды Шарлотта решила отправить свои стихи знаменитому английскому поэту, чтобы узнать, что он о них скажет. «Мне вовсе не понравились ваши стихи, — ответил поэт. — Литература — это мужское занятие!»

Но Шарлотта продолжала писать.

Как-то вечером она заметила на столе Эмили раскрытую тетрадь.

«Почему ты никогда не показывала нам свои стихи? — спросила она у сестры. — Они прекрасны!»

Эмили была в ярости — ведь сестра заглянула в ее личные записи без разрешения. А когда она успокоилась, Шарлотта предложила: «Почему бы нам вместе не написать книгу стихов?» Эмили и Анна согласились.

Они опубликовали свою книгу, но продать удалось лишь два экземпляра. Однако девушки не сдавались. Они продолжали работать, обсуждая свои писательские планы за обеденным столом.

Теперь каждая из них писала свой роман. И когда эти книги увидели свет, их ждал огромный успех. Люди не могли поверить, что эти романы написали три деревенские девушки, и сестрам пришлось отправиться в Лондон, чтобы доказать, что авторами книг являются именно они. Их романы были переведены на множество языков. Их прочли и полюбили миллионы людей во всем мире.

Жила когда-то в Великобритании девочка по имени Маргарет, которой не было дела до того, что думают о ней другие. Она твердо знала, что мыслит и действует правильно. Кто-то любил ее за честность, другие же считали ее грубой и невоспитанной. Маргарет лишь плечами пожимала и продолжала вести себя как прежде.

Она стала изучать химию и стала настоящим специалистом в своей области. Но более всего ее привлекала политика. Маргарет решила избираться в британский парламент . С первой попытки ничего не вышло, со второй тоже. Но она не собиралась сдаваться.

Она решила вернуться в колледж и изучить юриспруденцию. Вышла замуж, родила близнецов. На следующих выборах ее кандидатуру даже не рассматривали: мужчины из ее партии считали, что парламентская жизнь не для молодой матери.

И вот через несколько лет ее мечта сбылась: Маргарет была избрана в парламент.

Там она добилась такого успеха, что стала лидером консервативной партии, а потом и премьер-министром — первой женщиной — премьер-министром в истории Британии.

Когда она отменила раздачу бесплатного молока ученикам начальной школы, люди возненавидели ее. Когда же она победила в войне с Аргентиной за Фолклендские острова, все восхищались ее силой и упорством.

Маргарет была готова к трудной работе. Она была практичным человеком. Иногда ее пытались принудить к принятию решений, с которыми она была не согласна, но Маргарет никогда не уступала давлению, поэтому ее стали называть «железной леди».

Где-то в Мексике, в ярко-голубом доме, жила маленькая девочка по имени Фрида. Ей было суждено стать одним из самых знаменитых художников ХХ века, но в детстве она почти не росла.

Когда ей было шесть лет, она чуть не умерла от полиомиелита. Она поправилась, но хромота сохранилась навсегда. Впрочем, это не мешало Фриде играть, купаться и драться, как все остальные дети.

В восемнадцать лет она попала в ужасную автокатастрофу на автобусе.

Она вновь чуть не умерла — и снова провела много месяцев в постели. Мама сделала для нее специальный мольберт, чтобы она могла рисовать лежа — ведь больше всего на свете Фрида любила рисовать.

Встав на ноги, Фрида отправилась к самому знаменитому мексиканскому художнику, Диего Ривере. «Хороши ли мои картины?» — спросила она. Картины ее были удивительными — яркие, страстные, очень красивые.

Ривера влюбился в них — и влюбился в Фриду.

Диего и Фрида поженились. Он был крупным мужчиной в большой шляпе с полями. Рядом с ним Фрида казалась крохотной. Их называли «слоном и голубкой». За свою жизнь Фрида написала сотни прекрасных автопортретов. На них она часто окружала себя животными и птицами. Ярко-голубой дом, где она жила, сохранился таким же, как и при ней. Он и сейчас полон света, радости и цветов.

Жил на свете человек по имени Рауль. Он держал уличный киоск в городе Комптоне и торговал такос.

Каждый день Рауль видел мужчину с двумя дочерьми. Они каждый день проходили мимо его киоска, направляясь на теннисный корт. Мужчину звали Ричард Уильямс , а его дочерей — Винус и Серена. Каждый день Ричард приносил на корт корзинку теннисных мячей и наблюдал за тем, как играют его дочери.

Серене тогда было всего четыре года. Она была так мала, что, когда садилась на скамейку, ноги ее не доставали до земли. Отец записывал ее на разные соревнования, и зачастую она была младшей среди участников. Но это не мешало ей выигрывать.

В Комптоне были уличные банды, которые никого не щадили. Но, увидев, как Винус и Серена играют в теннис, даже бандиты были поражены. Они изумленно толпились вокруг корта и строго следили, чтобы сестрам никто не мешал.

Винус и Серена старательно тренировались. Они всю душу вкладывали в это дело. Уже в юности они были настолько сильны, что отец объявил их лучшими теннисистками мира.

И он оказался прав! Обе сестры заняли первое место в рейтинге.

И отец девочек, и весь город Комптон очень ими гордятся.

Фото: пресс-служба издательства «Бомбора», shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!