Пару редкого вида приматов доставили в Новосибирский зоопарк из Германии

НОВОСИБИРСК, 29 мая. / ТАСС /. Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило получил от коллег из Германии пару белолицых саки. Этот редкий вид приматов с черными пушистыми хвостами не встречается больше нигде в России, сообщает во вторник пресс-служба Новосибирского зоопарка.

"Из Германии мы получили пару белолицых саки. Этот вид приматов редко встречается в зоологических парках. В России в настоящее время саки нет больше нигде", — сообщает зоопарк.

В пресс-службе зоопарка ТАСС уточнили, что позже этим самцу и самке привезут партнеров для разведения из других зоопарков.

Животные хорошо перенесли дорогу и быстро освоились на новом месте. Их разместили в павильоне для мелких приматов и пингвинов.

Белолицый саки — вид приматов, обитающих на севере Южной Америки, вес взрослой особи не больше 2 килограммов. Этих мохнатых обезьян отличает светлая шерсть, которая обрамляет лицо, при этом шерсть на туловище и хвосте у них черная. Еще одна отличительная особенность — длинный пушистый хвост, который нужен, чтобы балансировать на деревьях.

Новосибирский зоопарк — крупнейший в России, занимает площадь 60 гектаров леса, в нем в естественных условиях содержится около 11 тыс. особей более 700 видов животных. Более 120 из них занесены в Международную Красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 45 международных программах по сохранению редких и исчезающих видов животных.