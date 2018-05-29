«Кажется, они хотят славы и денег, но все сложнее»: в чем несчастье сверхуспешных людей

«Невероятно успешные люди отличаются от просто талантливых той силой, которая ими движет в работе. Но за их неустанным желанием трудиться стоит внутреннее давление и эмоциональное напряжение». Мы часто завидуем им, этим «птицам высокого полета»: они поднимаются на сцену за очередной наградой, их стартапы выстреливают, a книги становятся супер популярными. Нельзя не признать: исключительно успешные люди вызывают негативные эмоции. Но счастливы ли они сами? Найти ответ на этот вопрос пытаются в одной из глав британского онлайн-проекта «Книга жизни».

— Мы считаем их выскочками и карьеристами, их результаты всегда превосходят ожидания. В английском языке для них есть выразительное слово overachiever («сверхдостигатор»). Однако нам стоило бы отнестись к ним с сочувствием, ведь эти одаренные люди часто платят непомерно высокую цену за свои невероятные успехи — настолько высокую, что, узнав больше об их жизни и психологическом состоянии, мы начинаем смотреть на их судьбу иначе.

Невероятно успешные люди отличаются от просто талантливых той силой, которая ими движет в работе. Чаще всего они трудятся не потому, что они действительно наслаждаются тем, что делают, и не потому, что у них есть острая необходимость много зарабатывать. Дело в другом: за их неустанным желанием работать стоит внутреннее давление и эмоциональное напряжение.

Со стороны может показаться, что они просто хотят славы и денег: продать больше книг, купить больше акций, блистать в свете софитов… На самом же деле у них гораздо более сложные цели, которые не лежат на поверхности.

С помощью работы они пытаются исправить какие-то события своего болезненного прошлого: произвести впечатление на отца, который был суров и неприступен три десятка лет назад; компенсировать родителям трагическую потерю другого ребенка; смягчить чувство надвигающейся катастрофы, которое они испытали в детстве.

Иными словами, те, чьи достижения сильно больше средних, пытаются решить свои психологические проблемы сугубо материальными, житейскими средствами. Вот почему их старания на более глубинном уровне всегда обречены на провал, даже когда всему миру кажется, что они достигли вершины славы. В момент успеха такие люди понимают, что их амбиции невозможно удовлетворить.

Именно поэтому привычный нам образ жизни «звезды» так опасен. Депрессия может настигнуть бизнесмена ровно в тот момент, когда огромная компания успешно продана; кризис может начаться ровно тогда, когда на певца обрушилась мировая слава.

Именно в высшей точке карьеры, когда они чувствуют признание, у таких людей случается срыв. Пока они изо всех сил несутся за своей целью, они могут не думать о том, что она не соответствует их внутренним амбициям, но, придя к успеху, осознают истинную природу своих стремлений.

Именно поэтому таким людям тяжело дается отпуск. Даже несколько дней отдыха могут привести к неожиданным столкновениям с собственными эмоциями. Постоянная гонка — оптимальный режим для таких людей.

Единственным спасением от этого состояния может стать пауза. В это время суперуспешные люди могут обратиться к своим психологическим травмам, которые вынуждали их рассматривать постоянный труд как единственную защиту от непереносимой реальности.

Человек, ранее стремившийся прыгнуть выше головы, может в итоге прийти к заключению, что он заслуживают счастливой жизни независимо от того, насколько он успешен в работе. Он поймет, что не обязан все время производить впечатление; гораздо важнее — связь с миром и взаимопонимание с близкими.

Наш мир помешан на достижениях, и потому мы привыкли закрывать глаза на травмирующий опыт, который часто стоит за историей успеха.

Большинство из нас также не готово признать, что удовлетворенность небольшими достижениями может быть знаком эмоционального благополучия.

Отсутствие желания прославиться и готовность удовлетвориться средним капиталом — это нормально. Нормально вести «обычный» образ жизни, наслаждаться отдыхом и ценить дружбу и любовь больше, чем материальные достижения. Так что стоит иногда проявить сочувствие к тем, кто достиг невероятных высот, — даже если это значит, что стоит начать с сочувствия к себе.

Теги: лайфхаки, личностный рост, исследование