Как правильно качать пресс, сидя на стуле

Упражнения на стуле

Исходную позицию тела выбирают не просто так, как кажется некоторым. Работать с этой мышечной группой желательно лежа, но это не всегда возможно реализовать. Хорошо, что тренировка для пресса может быть и в других положениях, лишь бы не задействовать случайно другую мускулатуру.

Тренинг на стуле отлично подойдет тому, кто не в состоянии полноценно заниматься и как следует нагружать нужные группы мышц. Он обеспечит подвижность и подарит мускулатуре тонус.

Как следует разомнись

Предварительно нужно хорошенько размять тело. Встань и выполни по несколько наклонов вперед-назад, затем поразворачивай корпус влево и вправо. Обязательно следи за спиной — она должна быть строго выпрямленной.

Переходи к упражнениям

Самую обычную тренировку на пресс со стулом может делать любой человек, как мужчина, так и женщина, любого возраста.

Упражнения легкие, но для того, кто со спортом прежде был на «вы», они могут показаться очень сложными. Это чувство быстро пройдет, нужно только приложить немного усилий.

Берем обыкновенный стул со спинкой и без подлокотников, главное, чтобы удобный. Специалистами выделяются такие упражнения на пресс, как самые продуктивные:

Выпрями спину и напряги ягодицы. Вдохни как следует и втяни живот, не дыша семь секунд секунд, затем выдохни и расслабься. Сделай тридцать повторений.

Пододвинься к краю сиденья, упрись в него обеими руками и вытяни ноги перед собой. Сгибай ноги по очереди, подтягивая к себе и возвращая на исходную позицию. Повтори на обе стороны по шесть раз.

Оставаясь также на краю, расположи руки за корпусом и немного отклонись к спинке. Ноги слегка присогни и оторви от пола. Подтягивай их к себе и возвращай вниз (не касаясь пола), или же просто выпрямляй вперед, как больше нравится. При выполнении данного упражнения нагрузка должна идти только на пресс, и ни в коем случае не на руки. Повторить двадцать раз.

Развернись боком к спинке, возьмись одной рукой за нее, по возможности сильно отклонись назад и вытяни ноги перед собой. Медленно поднимайся, притягивая к животу руки, и так же, не торопясь, возвращайся в первоначальное положение. Повторить нужно пятнадцать раз.

Количество повторов мы указали для тех, кто только новички в прокачке пресса. Это относится и к начинающим спортсменам, и к тем, кто уже занимался спортом прежде. Как только выполнять этот тренинг станет совсем просто, нужно будет увеличить число повторений или добавить подходов. Ориентируйся по своему самочувствию.

Какой будет результат?

Почти каждый человек перед началом тренировки задается вопросом: «Какой же результат я получу от прокачки пресса на стуле?». Честно говоря, если отнестись к делу добросовестно, то результат впечатлит.

Люди, страдающие излишним весом, при соблюдении регулярности тренировок могут избавиться от килограммов всего за два-три месяца. Упражнения принесут состояние легкости, прилива сил, поэтому и работать сидя будет уже не так невесело.

А тем, у кого складок на животе нет, можно будет уже спустя месяц-полтора увидеть рельеф. Спору нет, идеальные кубики за такой небольшой срок не появятся, но стать ближе к цели вполне возможно.

Итак, все офисные работники, у которых нет времени дома устраивать себе полноценные тренировки, обрадованы результатами. Они с удовольствием ежедневно тренируются, увеличивают подходы и повторения, и становятся все ближе к идеальным физическим формам.

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