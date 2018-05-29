«Иногда жалею соседей». Каково быть бабушкой тройняшек

«Жалеем, что мы сами не многодетные родители»

Галина Стекачева — бабушка тройни Кирилла, Никиты и Насти. Она живет с мужем Михаилом в частном секторе, что значительно облегчает многодетной семье жизнь.

«За пять минут наши Светлана и Андрей стали многодетными родителями, — рассказывает Галина Ивановна. — С обеих сторон в семьях были двойни. Невестка худенькая, даже не верится, что она смогла выносить. Как забрали их из роддома, на следующий день доктор пришла, пеленает Настю, и я смотрю, малышка наша худенькая совсем, очень боялась за нее. Когда крестили малышей, я стою в церкви, а слезы льются по щекам, беспокойство на сердце. Посмотрел на меня батюшка и спрашивает: «Почему вы плачете?» «Тройня у нас родилась», — отвечаю. «Вы что думаете, Бог каждый день тройни дает?»

В феврале внукам исполнилось уже шесть лет.

«Это ни с чем несравнимое чувство, когда на тебя смотрят шесть пар глаз. А наша Настя быстро обогнала братьев в физическом развитии. Умничка, помогает по хозяйству. Она у нас командир, Кирилл — тот еще хитрец. Никита — своеобразный мальчик, с «ехидинкой», но добрый».

Если раньше бабушка с дедушкой покупали тройняшкам одинаковые подарки, то недавно они начали заказывать разные — проявляют индивидуальность. Еще Галина и Михаил, как могут, стараются подкинуть семье лишнюю копейку. Пять лет ради внуков держали коз. Потом продали, год отдохнули и снова решили завести, чтобы у детей всегда было на столе домашнее молоко.

«У нас частный дом — есть возможность побегать малышам, — продолжает Галина. — Как-то привезли только двоих внуков, было такое чувство, как будто что-то потеряно. Озорничают — не без этого. Переворачивали горшки с цветами, зеркало в прихожей раскололи. В другой раз не успела хрусталь убрать — разбили. Обои в доме разрисовали. Всегда заодно. Недавно двух собак бездомных приручили — Пирата и Белку. Теперь ухаживают за ними».

Без помощи бабушек и дедушек родителям тройняшек тяжело. Кстати, невестка Галины Стекачевой из семьи военных, сама пошла служить в армию. Моглы бы стать карьеристкой, но судьба расставила акценты иначе.

«Невестка одна в семье, и сын у нас тоже — единственный ребенок. Теперь смотрю на внуков, как им весело, хорошо, и жалею, что мы с Михаилом не многодетные родители».

Втрое больше усилий

Бабушка тройни Любовь Башкатова умудряется, помогая внукам, вести активную общественную жизнь, считает, что современная женщина должна быть в гуще событий.

«У нас трое мальчиков — Андрей, Саша и Кирилл. Им сейчас 2 года и 9 месяцев, — рассказывает Любовь Николаевна. — Маленькими были похожи, но сейчас, хоть некоторые и говорят — одно лицо, нам кажется, они абсолютно разные и внешне, и по характеру. Андрей — шабутной, Кирилл более спокойный, а у Саши прослеживаются лидерские качества. Кстати, и родился он первым. Когда Маша и Саша сказали нам, что ждут тройню, мы были сначала в шоке, а потом восприняли факт философски. Только иногда жалею соседей, но они уже привыкли, что до вечера стучат шесть пар ножек и даже помогают спускать вниз по лестнице в подъезде коляску».

Тройня — это не только радость втройне, но и тройные расходы. На же памперсы и другие средства гигиены в месяц уходит по 6-7 тысяч рублей. Много требуется в сезон простуд на лекарства: если заболеет один, сразу же и другие.

«Конечно, есть свои особенности воспитания, — продолжает Любовь Николаевна. — Втрое больше усилий нужно, чтобы приучить к горшку, к столу. Зато посадишь одного книжку почитать — другие рядом уже. Мне кажется, им хватает друг друга настолько, что и социум не очень нужен».

Комментарий эксперта

«Близняшками, или однояйцевыми близнецами в просторечии называют монозиготных близнецов, которые появляются на свет в результате расщепления на ранних стадиях внутриутробного развития одной зиготы на две равные части, — рассказывает заведующий кафедрой биологии, генетики и экологии КГМУ, член-корреспондент академии наук , профессор Владимир Иванов . — Монозиготные близнецы имеют идентичный набор генов, поэтому они всегда одного пола, имеют одну группу крови и внешне похожи так, что иногда их путают даже родители. Дизиготные близнецы, или двойняшки и тройняшки, развиваются из двух и более разных яйцеклеток, оплодотворенных одновременно. Они могут быть одного или разных полов и различаются как внешне, так и по набору генов. Основная причина появления на свет дизиготных близнецов — множественная овуляция. Вероятность стать матерью двойняшек у женщины особенно высока в период наибольшей гормональной активности с 27 до 32 лет. Чем больше близнецов было в роду, тем выше шанс многоплодия. Возможность рождения близнецов возрастает, если женщина забеременеет вскоре после того, как прекратит употребление противозачаточных таблеток, поскольку при этом вырабатывается в больших количествах гонадотропин — гормон, стимулирующий овуляцию».

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«Всегда радуются друг за друга, — говорит их мама Людмила Миськова, обладательница сертификата «Мама одаренных детей» марафона «Мир детства». — Влияют друг на друга. Раньше Дима свои вещи аккуратно по полочкам раскладывал, а Даниилу этого не хватало. Теперь в этом смысле все наоборот. Внешне очень похожи, но я их, конечно, не путаю. Дети меня дисциплинируют. Подъем у нас в шесть утра, в семь уже начинается тренировка, вторая — с трех до шести. Со своей стороны я слежу за тем, чтобы в доме строго соблюдалось время отбоя и никакие гаджеты этому не мешали».