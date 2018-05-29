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Лучшие друзья-актеры, ставшие врагами на экране
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Лучшие друзья-актеры, ставшие врагами на экране 

Рамблер 40 минут назад
Актёрам приходится изображать на экране самых разных персонажей. Иногда артистам, приятельствующим в реальной жизни, надо становиться в кино друзьями или любовниками, но бывает, что они должны изобразить врагов. Вот несколько исполнителей, которые в реальности дружат, но достоверно изобразили ненависть друг к другу в кино.
1. Джесси Айзенберг и Эндрю Гарфилд в фильме «Социальная сеть» сыграли конкурентов, но на самом деле в жизни они отлично ладят и часто даже на интервью приходят вместе.
2. Джим Парсонс и Уил Уитон в «Теории большого взрыва» играют персонажей, которые постоянно ссорятся, хотя в реальности они приятели.
3. Рассел Кроу и Хью Джекман в «Отверженных» изображали противников, презирающих друг друга. Но в свободное время два австралийца не прочь подурачиться вместе и даже спеть пару хитов.
4. Руперт Грин и Том Фелтон в история о Гарри Поттере безудержно обменивались колкостями на экране. В реальной жизни молодые люди дружат с детства.
5. Бен Стиллер и Винс Вон в «Вышибалах» сыграли заклятых врагов. Вне съёмочной площадки артисты давно и прочно дружат.
Женский форум
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