Лучшие друзья-актеры, ставшие врагами на экране

Актёрам приходится изображать на экране самых разных персонажей. Иногда артистам, приятельствующим в реальной жизни, надо становиться в кино друзьями или любовниками, но бывает, что они должны изобразить врагов. Вот несколько исполнителей, которые в реальности дружат, но достоверно изобразили ненависть друг к другу в кино.

1. Джесси Айзенберг Эндрю Гарфилд в фильме «Социальная сеть» сыграли конкурентов, но на самом деле в жизни они отлично ладят и часто даже на интервью приходят вместе.

3. Рассел Кроу Хью Джекман в «Отверженных» изображали противников, презирающих друг друга. Но в свободное время два австралийца не прочь подурачиться вместе и даже спеть пару хитов.