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«Я перестаю жрать»: Катя Гордон сверкнула сосками в полупрозрачном боди и объявила голодовку
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«Я перестаю жрать»: Катя Гордон сверкнула сосками в полупрозрачном боди и объявила голодовку 

WMJ.ru 38 минут назад
Фото: WMJ.ru
37-летняя журналистка и общественный деятель Катя Гордон рассказала, как будет бороться с лишним весом.
Гордон собирается расправляться с «зимними» килограммами самыми жесткими методами.
— предупредила Гордон, пообещав рассказывать о своем самочувствии в прямых эфирах. Анонс своей экстремальной диеты она сопроводила соблазнительным фото, на котором предстала в полупрозрачном белом боди, не скрывающем очертаний груди красавицы. В комментариях Гордон все-таки отговаривают голодать, но она, кажется, непреклонна. А как тебе такие диетические приемы?
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Фото:Instagram
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Женский форум
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