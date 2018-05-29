«Я перестаю жрать»: Катя Гордон сверкнула сосками в полупрозрачном боди и объявила голодовку

37-летняя журналистка и общественный деятель Катя Гордон рассказала, как будет бороться с лишним весом.

Гордон собирается расправляться с «зимними» килограммами самыми жесткими методами.

— предупредила Гордон, пообещав рассказывать о своем самочувствии в прямых эфирах. Анонс своей экстремальной диеты она сопроводила соблазнительным фото, на котором предстала в полупрозрачном белом боди, не скрывающем очертаний груди красавицы. В комментариях Гордон все-таки отговаривают голодать, но она, кажется, непреклонна. А как тебе такие диетические приемы?

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Фото:Instagram