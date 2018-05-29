41-летняя Светлана Зейналова стала мамой во второй раз

В начале этого года стало известно, что Светлана Зейналова больше не будет вести шоу «Голос. Дети» — ее заменила актриса Агата Муцениеце . Позже появились слухи, что она оставила это место, так как беременна. Еще некоторое время сестра Ирады Зейналовой продолжала работать в кадре. Она вела передачу «Доброе утро». Свое «интересное» положение она перестала скрывать только в апреле этого года. Тогда Светлана продемонстрировала свой округлившийся живот на новом фото.

Сегодня стало известно, что 41-летняя телеведущая стала мамой во второй раз. Зейналова поделилась радостной новостью в соцсетях и выложила снимок в микроблог. «Дорогие друзья! В моей жизни случилось чудо -ровно в 5.08! 27 мая 2018 года. Митька плакал, как все железные мужчины, которые в первый раз держат счастье, завернутое в простую фланелевую пеленку», — написала ведущая.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1789749612073203815_294351110"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.75)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.75)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Ребенок появился на свет в одном из столичных роддомов. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Поклонники были рады этому известию и принялись поздравлять Зейналову и желать ей и ее малышу здоровья. Отметим, что отцом ребенка является гражданских супруг знаменитости Дмитрий.

Напомним, у Светланы также есть «особенная» дочь Александра от первого брака с бывшим программным директором Радио Maximum Алексеем Глазатовым. В 2012 году они развелись, так как мужчина решил оставить семью, узнав о заболевании наследницы — аутизме. Телеведущая тяжело переживала это предательство, но потом встретила нового возлюбленного. Дмитрий моложе нее, но они счастливы вместе. Он также прекрасно ладит с дочерью Зейналовой. В прошлом году они вместе отдыхали на море.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1748446864094893091_294351110"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.9015625)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.9015625)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);