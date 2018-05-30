«Это было прекрасно»: Светлана Зейналова поделилась подробностями вторых родов

Телеведущая Светлана Зейналова сообщила радостную новость о том, что во второй раз стала мамой. Любимица зрителей Первого канала поделилась подробностями родов и своими эмоциями от появления на свет еще одной дочки.

41-летняя ведущая Первого канала рассказала, что несколько дней назад, 27 мая, в их семье произошло пополнение. На свет появилась вторая дочка Светланы Зейналовой от гражданского супруга Дмитрия. Любимый мужчина присутствовал на родах и всячески поддерживал Светлану. Девочку телеведущая во время беременности хотела назвать Вероникой, но окончательно еще не решила этот вопрос. Телезвезда опубликовала в Инстаграме селфи с крохотными ножками дочки и поделилась своими эмоциями. «В моей жизни случилось чудо — ровно в 5.08 27 мая 2018 года. Митька плакал, как все железные мужчины, которые в первый раз держат счастье, завернутое в простую фланелевую пеленку… Я от всей души благодарю КГ „Лапино“, его великолепных врачей, своего любимого мужчину и Бога за все, что ощутила и прожила. Это было… прекрасно!», — написала Зейналова.

Она добавила, что вела себя на родах не совсем адекватно: бегала по коридорам, кричала и просила остановить процесс. Однако опытный персонал помог Светлане справиться с нелегкой задачей и «просто сделал счастливой». Многочисленные поклонники ведущей «Доброго утра» невероятно рады за свою любимицу и осыпают ее поздравлениями и теплыми словами. «Поздравляем с рождением доченьки и сестренки для Сашеньки. Здоровья и счастья вам и вашей семье!» «Лучи счастья и здоровья вашей доченьке»

«Светлана, здоровья вам и ребеночку! Вы заслуживаете счастья. Поздравляю! «Светлана, поздравляю Вас с таким чудесным событием! Будьте счастливы и здоровы!» Отметим, что у Светланы Зейналовой уже есть 9-летняя дочка Саша от первого брака. У девочки был диагностирован аутизм, однако Светлана и ее гражданский супруг вкладывают в ее развитие и здоровье столько времени и сил, что она живет вполне полноценной жизнью. Так, недавно Саша вместе с беременной мамой участвовала в трогательной фотосессии, которая очень понравилась поклонникам этой семьи и просто комментаторам в соцсетях.