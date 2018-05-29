Лиговка получила новое освещение

К 315-летию Санкт-Петербурга СПб ГУП «Ленсвет» совместно с ассоциацией «Невский свет» преобразили светом новых фонарей Лиговский пр. и его доминанту — Крестовоздвиженский собор.

Лиговку от Кузнечного пер. до наб. Обводного канала теперь освещают и украшают чугунные фонари, увенчанные светильниками. Для проспекта разработаны опоры с оригинальным внешним видом, отличающийся от представленных в городе чугунных фонарей декоративными элементами, формой тумбы, пропорциями. 76 фонарей с двухрожковыми светильниками, установлено в тротуарах по обеим сторонам магистрали. Для равномерного освещения пешеходного и дорожного покрытий светильники крепятся на высоте 11 м. Выделенную полосу движения общественного транспорта освещают 260 светодиодных светильников, вмонтированных в ограждения. Современное оборудование потребляет 59 кВт электроэнергии.

В ходе работ по реконструкции освещения произведен демонтаж 2,5 км подвесной сети, 269 светильников, выполнена замена дорожного ограждения в разделительных полосах, восстановлено благоустройство.

Особенность проекта — продолжение реализации концепции «Чистое небо» в историческом центре Санкт-Петербурга. На Лиговском пр. концепция осуществляется в несколько этапов. В 2016 году декоративные опоры установлены на участке от пл. Восстания до Кузнечного пер., в 2018 году завершены работы на участке от Кузнечного до наб. Обводного канала и на стадии разработки проекта — третий отрезок –от пл. Восстания до ул. Некрасова.

Искусственным светом выделен ансамбль зданий Крестовоздвиженского собора: 60-метровая колокольня, пятиглавый храм в стиле барокко, храм во имя Тихвинской иконы Божией Матери. Светотехническое оборудование подсветки, 202 прожектора, установлено на 14 алюминиевых опорах. Территорию храма освещают 36 торшеров со светодиодными светильниками. Общая мощность электроустановки — 30 кВт. Сеть наружного освещения выполнена кабелем в земле протяженностью 2 км. Искусственный свет создает целостный образ храма, выявляет его объемно-пространственную композицию, передает пластику линий рельефа и фактуру поверхности с акцентом на купола и кресты.