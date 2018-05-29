The Weeknd решил отомстить Селене Гомес?

Несколько недель назад в сети появились кадры целующихся Беллы Хадид (Bella) и The. Селена Гомес (Selena), которая рассталась с Абелем в октябре-го года, восприняла это воссоединение крайне болезенно.

Впрочем, девушка быстро оправилась от шока и поспешила заверить Беллу, что Абель совсем не такой приятный парень, как может показаться на первый взгляд. По словам инсайдеров, Сел уверена, что просто решил отомстить ей за причиненную боль.

Ведь именно она была инициатором их расставания. В какой-то момент девушка просто перестала отвечать на звонки и смс-ки своего бойфренда, а потом приняла решение вернуться к Джастину Биберу (Justin). The очень тяжело переживал разрыв, но теперь пришел в себя и, возможно, решил поиздеваться над своей бывшей девушкой.

По словам журналистов, Селена предупредила Беллу, чтобы модель ни в коем случае не велась на ухаживания Абеля. Иначе и ее ждет трагичное расставание и бесконечные потоки слез.

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