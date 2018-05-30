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Угадать возраст невозможно! Женщин за 50 сняли в стиле pin-up
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Угадать возраст невозможно! Женщин за 50 сняли в стиле pin-up 

PlayboyRussia.com 30 мая 2018
Фото: PlayboyRussia.com
Крисси Спаркс из Бирмингема (город в английском графстве Уэст-Мидлендс — прим. ред.) работает фотографом, владеет собственной студией и часто придумывает интересные фотопроекты.
Недавно Спаркс придумала и претворила в жизнь волшебное перевоплощение женщин в возрасте — в соблазнительных красоток в стиле пин-ап (от англ. to pin up «прикалывать», то есть плакат, прикалываемый на стену, этим термином стали обозначать популярный стиль 1950-х годов).
Героинями фотопроекта стали Джоанна, Джейн, Полин, Тришия и Мэвис в возрасте от 58 до 78 лет. Все они согласились сняться в эротичном белье в интерьерах будуара.
Думаете, это невозможно? Смотрите сами.
Сколько лет, как вы думаете, этой привлекательной женщине?
Здесь далее фото @dollhousephotographyuk
Сколько бы вы ни подумали, уверены, что вы промахнулись. Это Полин, и ей 78 лет.
В основном женщины представлены на фото в кружевном белье, пеньюарах, туфлях на высоких каблуках и интересными аксессуарами. Этой фотосессией Спаркс хотела показать, что сексуальной женщина может быть в любом возрасте.
Мэвис, 67 лет  Девушка-фотограф минимально ретуширует свои фотографии. По ее словам, секрет фотографий в хорошем ракурсе, профессиональном макияже и правильно подобранном белье.
Джоанна, 58 лет  Фотостудия Спаркс называется Doll House Photography, и она специализируется на пин-ап, будуарной съемке, а также эротической фотографии. По словам девушки, ее ателье обычно посещают люди от 20 до 40 лет, но даже им часто бывает сложно расслабиться и почувствовать себя раскрепощенными.
Теперь пример смелых женщин в солидном возрасте будет вдохновлять ее клиентов на смелые эксперименты.
Триша, 60 лет
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