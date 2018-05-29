«Зачем?» и «почему?» от курской писательницы Ольги Коноревой

Бывают фильмы, книги, спектакли, столкнувшись с которыми зритель и читатель долго не могут успокоиться, настолько мысли и чувства по поводу прочитанного и увиденного не дают душе успокоиться

Именно таким является роман курской писательницы Ольги Коноревой «А зачем?». О произведении автора я узнала на встрече читателей с Ольгой Николаевной, состоявшейся в «Асеевке».

Касается самого дорогого

Прочесть книгу я бы посоветовала родителям, чада которых ещё не достигли опасного подросткового возраста. Почему? Потому что роман рассказывает об упущенных родительских возможностях.

«А зачем?» — этот вопрос неоднократно задают герои произведения. Зачем общаться с собственными детьми, тратя на них драгоценное время, которое можно провести в спортивном зале, совершенствуя свою фигуру, на работе, строя карьеру ради минут тщеславия, наконец, с телефонной трубкой, обсуждая подруг, друзей и их поступки? Проще откупиться от милого чада, которое жаждет общения, дорогими гаджетами: телефонами, планшетами, компьютерами.

В итоге теряется драгоценное время, когда ребёнок способен воспринимать и ему можно объяснить, что такое добро и зло, почему и когда надо молиться, зачем ходить в церковь и как выжить в мире, где большинство родителей растит лидеров, готовых расталкивать всех локтями. Когда нет рядом мудрого и любящего взрослого, чадо находит ответ на вопрос само. И чудо, если выбирает Бога, как главная героиня романа Рита, а не чистое зло, как её двоюродный брат Алексей по кличке Ариец или нечто среднее — язычество, как Изида.

— У ребят есть прототипы, — призналась автор. — И после знакомства с мальчиком, с которого списан образ Алексея, мне по-настоящему было не по себе.

А когда-то было всё не так Вопрос «А зачем?» в романе звучит по отношению и к вере в Бога вообще. Действительно, зачем ходить в церковь, читать утреннее и вечернее молитвенное правило, поститься, когда и так всё в жизни хорошо? Именно так размышляли родители героя Максима. Да и причин для тревоги не было, потому что с виду всё благополучно: дом — полная чаша в «долине нищих», отличные заработки, трое детей, отдых за границей, словом, не жизнь, а сказка. Вот только со временем она почему-то становится всё страшнее… Старший сын создал семью с женщиной, которой не нужно ничего, кроме ночных клубов и бесконечных посиделок с друзьями, средний, глядя на брата, тоже женился, но по необходимости, так как невеста (которую он не очень-то и любил) забеременела. Он быстро охладел к ней, развёлся и стал искать удовольствий, но они только вгоняли в ещё большую тоску. И парень беспробудно пьёт и всё чаще думает о самоубийстве, ясно представляя себе, как его совершит. Крайне избалованная младшая дочь требует только одного — денег на жизнь и развлечения со своим любимым. Вытаскивающий детей из бесконечных передряг отец однажды произносит в адрес жены страшные слова о том, что она нарожала уродов. Услышав это, Макс мысленно замечает: «А когда-то было всё совсем не так. Мы вместе ходили в походы, в кино и были счастливы»…

Хищница и нищенка Рита

Полной противоположностью заплутавшим по жизни героям в романе является студентка иконописного отделения духовной семинарии Рита. Автор не делает её святой, да это в принципе выглядело бы неискренне. Маргарита разительно отличается от своей одноклассницы Марины, которую настолько поглощает телесная страсть к Алексею-Арийцу, что девушка готова на всё — продать душу дьяволу и даже привести подругу в дом, полный убийц. При этом Марина не заморачивается тем, что даже не знает настоящего имени возлюбленного, не говоря уже о семье и домашнем адресе.

Через метания Риты Ольга Конорева ярко показывает, насколько опасен для чистой юной души изобилующий соблазнами современный мир. Влюбившись в Максима, девушка (впрочем, как и все поддавшиеся чувству юные натуры) не замечает «тревожных звоночков» — мать парня смотрит на «нищенку» свысока, считая её хищницей, молодого человека не волнуют проблемы других людей, например, почти бомжующей одинокой, грязной старушки Галины, которой пытается помочь Рита.

Но главная героиня, не без Божьей помощи, находит в себе силы не ослушаться архиерея, когда владыка не благословляет Риту на брак с Максимом, и это несмотря на сильное чувство к парню! Ярким подтверждением верного решения владыки является описанная Ольгой Коноревой сцена разговора Максима с отцом, в котором парень — самостоятельный, взрослый человек, категорично выдвигает родителю требования — оплатить его свадьбу и путешествие с Ритой и найти ему высокооплачиваемую работу.

Захватывающая книга читается на одном дыхании и помогает многое понять. Печалит в данной ситуации только одно — из-за отсутствия средств роман «А зачем?» до сих пор не напечатан. Однако прочитать его всё же есть возможность. Книга размещена в интернет-журнале «Новая литература» (http://novlit.ru/blog/2017/11/30/olga-konoreva-a-zachem-roman/). Как мать и православный человек очень советую.