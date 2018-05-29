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Обязательно ли курянам поститься в Петровский пост?
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Обязательно ли курянам поститься в Петровский пост? 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Священнослужители и опытные христиане знают, что духовная жизнь без поста невозможна, и Петров пост — это не только память о прошлых гонениях от внешних врагов
Евангелие говорит нам, что главный враг не тот, кто убивает тело, а тот, который коренится в душе. Великое множество случаев, когда крещёные люди забывают о любви к Богу и ближнему и возвращаются к прежним грехам. А пост напоминает о такой опасности. Для христианина голод, отказ от пищи сами по себе не являются благом, так как потребность в пище естественна для человека. Пост служит воспитанию воли, которая важна для нравственности, так как, постясь, человек учится подчинять свои телесные потребности духу.
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