Обязательно ли курянам поститься в Петровский пост?

Священнослужители и опытные христиане знают, что духовная жизнь без поста невозможна, и Петров пост — это не только память о прошлых гонениях от внешних врагов

Евангелие говорит нам, что главный враг не тот, кто убивает тело, а тот, который коренится в душе. Великое множество случаев, когда крещёные люди забывают о любви к Богу и ближнему и возвращаются к прежним грехам. А пост напоминает о такой опасности. Для христианина голод, отказ от пищи сами по себе не являются благом, так как потребность в пище естественна для человека. Пост служит воспитанию воли, которая важна для нравственности, так как, постясь, человек учится подчинять свои телесные потребности духу.