В Санкт-Петербурге выставили доспехи Александра II

Доспехи императора Александра II можно увидеть в Санкт-Петербурге. Их выставили в Александровском парке города Пушкин, в павильоне «Арсенал», сообщает «МИР 24».

Доспехи были изготовлены еще в XVI веке. Отец будущего императора Александра Второго Николай Первый увлекался средневековьем и коллекционировал холодное оружие и доспехи. Латы попали в Царскосельский арсенал из Вены.

В 1842 году император организовал яркое зрелищное представление. Там и пригодилась его богатая коллекция защитной амуниции.

«В этом доспехе великий князь Александр Николаевич был на знаменитой царскосельской карусели, на 25-летии свадьбы своих родителей, которая была ознаменована большой исторической реконструкцией в Царском селе», — пояснил хранитель павильона «Арсенал» Сергей Маньков.

Вес доспеха — около 25 килограммов. Изготовили экспонат в Баварии. Он относится к группе так называемых рифлированных: этот стиль вошел в моду во времена правления императора Максимилиана I.

Посмотреть на средневековый экспонат можно будет до конца сентября.

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