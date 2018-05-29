Ещё
10 татуировок, из-за которых вас ждут реальные проблемы
Далее:
Читайте также:
Ещё

10 татуировок, из-за которых вас ждут реальные проблемы 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Татуировки становятся все большим мейнстримом и сегодня люди уже почти не задумываются, выбирая тот или иной символ в качестве украшения. И совершенно зря: некоторые с виду безобидные «рисуночки» вполне могут втравить вас в реальные неприятности.
Само собой, агрессивные знаки крупных банд рассматривать даже не стоит, тут все понятно. Однако, проблем может доставить даже татуировка с Буддой, или даже с его именем. В Шри-Ланке к религии относятся очень серьезно — бывали случаи, когда туристов просто избивали на улицах за такие рисунки.
Еще один безобидный символ удачи, трилистник, будет неправильно воспринят в Европе и в Америке. Дело в том, что этот же трилистник выбрали своим отличительным знаком ярые расисты и уж эти ребята наверняка готовы спрашивать за такое изображение со всех и каждого.
Нужно аккуратнее относится к оккультным и религиозным символам. Почти все они давно используются бандами и что-то означают. Кресты, пентаграммы — забудьте. А вообще, если решились на татуировку, прочитайте вот эти правила.
Последние новости
70-летний Сталлоне подтягивается так, что ты сейчас бросишь все и побежишь в спортзал Звезды девяностых, которых сегодня невозможно узнать Как выучить что угодно: секрет Альберта Эйнштейна
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рудова надела купальник, как из детского магазина18
Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть80
Звёзды, которые убили свою красоту пластикой1
Почему нельзя мыться каждый день12
Почему каждые 10 лет Шнур меняет жену7
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
04:48
Фантазии о мужчинах, которые оказались правдой
Психология
05:22
Как выглядят идеальные женщины
Красота
04:15
Ради единственной роли актрисы мучают себя
Звёзды
10:04
Лучшие друзья-актеры, ставшие врагами на экране
Звёзды
03:44
Факты о женщинах, которые они сами не знают
Психология Здоровье
00:43
Рудова надела купальник, как из детского магазина
Звёзды
05:36
Почему каждые 10 лет Шнур меняет жену
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение