10 татуировок, из-за которых вас ждут реальные проблемы

Татуировки становятся все большим мейнстримом и сегодня люди уже почти не задумываются, выбирая тот или иной символ в качестве украшения. И совершенно зря: некоторые с виду безобидные «рисуночки» вполне могут втравить вас в реальные неприятности.

Само собой, агрессивные знаки крупных банд рассматривать даже не стоит, тут все понятно. Однако, проблем может доставить даже татуировка с Буддой, или даже с его именем. В Шри-Ланке к религии относятся очень серьезно — бывали случаи, когда туристов просто избивали на улицах за такие рисунки.

Еще один безобидный символ удачи, трилистник, будет неправильно воспринят в Европе и в Америке. Дело в том, что этот же трилистник выбрали своим отличительным знаком ярые расисты и уж эти ребята наверняка готовы спрашивать за такое изображение со всех и каждого.

Нужно аккуратнее относится к оккультным и религиозным символам. Почти все они давно используются бандами и что-то означают. Кресты, пентаграммы — забудьте. А вообще, если решились на татуировку, прочитайте вот эти правила.