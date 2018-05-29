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Срочно нужна кровь с отрицательным резус-фактором
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Срочно нужна кровь с отрицательным резус-фактором 

Карельские вести 1 час назад
Станция переливания крови города Петрозаводска ищет доноров с редкой группой крови.
Станция переливания крови города Петрозаводска приглашает доноров первой и второй группы крови с отрицательным резусом.
Как сообщают сотрудники станции в группе в соцсети, сейчас сложилась сложная обстановка с обеспечением лечебных учреждений компонентами крови этих групп. Помощь нужна срочно.
Справки по тел. 764-265. Прием с понедельника по пятницу с 8:00 до 12:30 на ул. Пирогова, д.4а.
По материалам: ptzgovorit.ru
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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