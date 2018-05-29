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Вера Брежнева мечтает о большой семье
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Вера Брежнева мечтает о большой семье 

Аист на крыше 58 минут назад
Фото: Аист на крыше
Вера Брежнева — это прекрасный пример того, что, имея талант, упорство и трудолюбие, женщина может реализоваться как в карьере, так и в семейной жизни. Скромная украинская девушка сумела не только прославиться, став участницей звездного коллектива «ВИА Гра», но и выйти замуж за, пожалуй, самого обаятельного и успешного композитора России и стать любящей мамой для двух дочек.
Вера родилась в глубокой украинской провинции в 1982 году в семье работников Приднепровского химического завода. Ее настоящая фамилия — Галушка. Кроме Веры, в семье росли еще 3 девочки: старшая Галина и младшие сестренки-близняшки Настя и Вика.
Родители, трудясь на химзаводе, старались обеспечить дочек всем необходимым. И все же жили бедно. А когда отца сбила машина, семейству Галушка пришлось совсем тяжело. Вера, будучи еще юным подростком, бралась за любую работу, чтобы помочь родным, пока папа восстанавливался после происшествия.
Девочки одевались скромно, и Вера, откровенно говоря, в школьные годы выглядела довольно невзрачно. Но обаяние и артистизм были присущи ей с самого раннего детства: она всегда умудрялась оказываться в центре внимания, участвуя в утренниках, школьных постановках, примеряя на себя самые разные образы вплоть до Бабы Яги.
«Я в детстве была разной, — вспоминает Брежнева. — До пяти лет была очень молчаливой, замкнутой девочкой, спокойной, но при этом всегда знала, что я хочу. Впоследствии я разговорилась. Начала читать стихи, петь песни — в трамваях, троллейбусах, автобусах».
Кроме того, Вера постоянно занималась спортом и саморазвитием, посещая всевозможные курсы и практикуя иностранные языки.
К слову, на все свои занятия и увлечения девушка зарабатывала самостоятельно, не обременяя родителей.
Окончив школу, Брежнева начала встречаться со своим земляком спортсменом и предпринимателем Виталием Войченко и уже в возрасте 19 лет родила свою первую дочку Софию. Но отношения у молодых людей стали портиться, и пара рассталась.
Жизнь резко поменялась, когда Вере исполнилось 20 лет. Летом 2002 года она отправилась на концерт группы «ВИА Гра», которая выступала в ее родном городе.
Вера приняла участие в коллективном исполнении песни «Попытка № 5», после чего и была замечена продюсерами коллектива.
После успешного прослушивания девушка стала одной из трех участниц знаменитой группы «ВИА Гра». Тогда же у Веры появился псевдоним, который был выбран не случайно: артистка оказалась землячкой бывшего генсека СССР Леонида Брежнева.
Троицу Брежнева, Грановская и Седакова до сих пор называют «Золотым составом „ВИА Гры“.
В 2006 году Вера стала встречаться с преуспевающим бизнесменом Михаилом Киперманом и вскоре вышла за него замуж. Через три года у них родилась дочь Сара. А еще через год Вера шокировала поклонников сообщением о том, что навсегда покидает коллектив „ВИА Гра“ ради сольной карьеры.
В последующие годы Брежнева выпустила несколько альбомов, а также приняла участие в съемках отечественных фильмов и в популярном шоу „Танцы на льду“.
Став знаменитой, девушка не забыла о родных: своим родителям благодарная дочь купила квартиру в Борисполе, близ Киева.
Помнит она и о сестрах, с которыми поддерживает теплые и близкие отношения: так, в съемках клипа „Девочка моя“ приняли участие три поколения женщин семьи: мама, сестры, племянницы и дочери самой Брежневой.
Кстати, по словам Веры, ее дочери получились действительно разными: старшая — Соня, в силу переходного возраста, любит показывать характер и проявляет лидерские качества. Младшая же, Сара, — невероятно женственная, мягкая и ласковая.
Несмотря на свой нежный и романтический образ, в жизни Вера Брежнева — строгая мама: „Я не балую дочек, если что-то не разрешаю, то меня сложно переубедить. В этом смысле считаю себя строгой, но в то же время дети чувствуют мою любовь, они наслаждаются ею. Мы кайфуем, когда находимся вместе“.
Кроме того, Брежнева активно занимается благотворительностью: она основала собственный благотворительный фонд „Луч Веры“, который оказывает поддержку детям с онкогематологическим заболеванием.
Впоследствии Вера стала послом ООН в рамках программы ЮНЭЙДС, встав на защиту ВИЧ-инфицированных женщин, проживающих в Средней Азии и Восточной Европе. По мнению артистки, именно женщины, у которых диагностирован этот тяжелый недуг, наиболее уязвимы и менее всего защищены в социальном плане и нередко испытывают „невероятное давление со стороны общества“, становясь изгоями.
Тем временем семейная жизнь стала в тягость Вере: устав от приступов ревности Михаила, певица решила подать на развод, и в 2012 году пара разошлась окончательно.
Через пару лет в прессе стали поговаривать о том, что Брежнева имеет близкие отношения с продюсером группы „ВИА Гра“ Константином Меладзе.
В 2015 году эти слухи подтвердились: стало известно о том, что Брежнева и Меладзе тайно поженились в Италии.
В одном из своих недавних интервью певица призналась, что ей хотелось бы иметь большую семью: „У меня сейчас уже есть двое, но я хочу, чтобы было больше. Потому что сама родилась в большой семье, нас было четверо, и нам было абсолютно комфортно — даже при отсутствии финансовых возможностей. Мы росли очень дружно, нам прививали правильные ценности. Вообще считаю, что в большой семье формирование и воспитание детей идет правильнее, ребенок сразу растет в социуме, в компании хоть и родных, но других людей. Иногда мне кажется, что, будучи единственным в семье, ребенок растет эгоистом. Сонечке уже 16. Еще пара лет, еще вот-вот — и она улетит из-под родительского крылышка. Иногда я думаю: как это, неужели Сара будет одна? Тогда я хочу еще!“
Определенно Вера Брежнева — это прекрасный пример того, что, имея талант, упорство и трудолюбие, женщина может реализоваться как в карьере, так и в семейной жизни: „Люблю, любима и делаю в жизни то, что мне нравится, — это очень важно. И да, это возможно: быть публичным человеком и создать счастливую семью“.
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