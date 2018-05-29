Треть российских пломбиров признали некачественными

Представители Российской системы качества закупили для проверки тридцать четыре ванильных пломбира от самых популярных отечественных брендов — в итоге в двенадцати обнаружились нарушения. Об этом пишет МИР24.

Продукты проверяли по 51 критерию: в частности, по качеству молочного сырья, наличию растительных жиров и микробиологическим показателям.

В двух из двенадцати проваливших тест пломбирах нашли кишечную палочку, еще в двух — превышающее допустимое количество антибиотиков. Кроме того, обнаружились недовес, превышение кислотности, а также наличие крахмала, о котором не было указано на упаковке.

Отмечается, что повышенное качество продемонстрировали три образца — из Московской, Томской и Вологодской областей. Вместе с тем высшего балла за вкус и запах ни один пломбир не получил.