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Лето на «Сплетнике»: Кендалл Дженнер и Кортни Кардашьян отдыхают вместе и делятся снимками в бикини
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Лето на «Сплетнике»: Кендалл Дженнер и Кортни Кардашьян отдыхают вместе и делятся снимками в бикини 

Карельские вести 47 минут назад
Фото: Карельские вести
Каннский фестиваль позади, а Недели моды начнутся еще не так уж и скоро. Отдохнуть от выходов в свет и провести время в компании старшей сестры и друзей решила 22-летняя Кендалл Дженнер. Представительницы знаменитого семейства устроили мини-девичник и вместе со своими подругами Сими Хадрой и Джордан Вудс решили немного поразвлечься.
Вооружившись водяными бластерами и надев яркие бикини, девушки сделали соблазнительный снимок и поделились им в своих блогах.
Какое тело у Кортни!
Ох уж эти ноги Кендалл,
— интернет-пользователи принялись осыпать сестер комлиментами, выражая симпатии то одной, то другой.
Кортни Кардашьян, Кендалл Дженнер, Сими Хадра, Джордан Вудс
Отдыхали красавицы, судя по всему, в доме одной из них. Погода в Лос-Анджелесе вчера выдалась весьма благоприятной и позволила сестрам и их подругам вовсю наплаваться в бассейне и позагорать на свежем воздухе.
Кортни Кардашьян и Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
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