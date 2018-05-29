Лето на «Сплетнике»: Кендалл Дженнер и Кортни Кардашьян отдыхают вместе и делятся снимками в бикини

Каннский фестиваль позади, а Недели моды начнутся еще не так уж и скоро. Отдохнуть от выходов в свет и провести время в компании старшей сестры и друзей решила 22-летняя Кендалл Дженнер . Представительницы знаменитого семейства устроили мини-девичник и вместе со своими подругами Сими Хадрой и Джордан Вудс решили немного поразвлечься.

Вооружившись водяными бластерами и надев яркие бикини, девушки сделали соблазнительный снимок и поделились им в своих блогах.

Какое тело у Кортни

Ох уж эти ноги Кендалл,

— интернет-пользователи принялись осыпать сестер комлиментами, выражая симпатии то одной, то другой.

Кортни Кардашьян, Кендалл Дженнер, Сими Хадра, Джордан Вудс

Отдыхали красавицы, судя по всему, в доме одной из них. Погода в Лос-Анджелесе вчера выдалась весьма благоприятной и позволила сестрам и их подругам вовсю наплаваться в бассейне и позагорать на свежем воздухе.

Кортни Кардашьян и Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер