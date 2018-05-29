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Роскачество: Треть пломбира в России изготовлена с нарушениями
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Роскачество: Треть пломбира в России изготовлена с нарушениями 

Российская Газета 47 минут назад
Фото: Российская Газета
Для тестирования в 18 регионах был закуплен ванильный пломбир 34 самых популярных брендов и проверен на 51 показатель качества.
В ходе исследования выяснилось, что каждая третья упаковка — 12 из 34 — сладости сделана с нарушениями.
Во-первых, двое производителей заменили молочный жир растительным. Это значит то, что они изготовили, не может называться «ванильным пломбиром». Еще двое сделали мороженое из молочного жира, но его содержание в продукте было менее 12 процентов, а значит, это тоже уже не пломбир.
Любопытно, что фальсифицированное мороженное не всегда было самым дешевым. Одно из тех, что произвели из растительного жира, стоило 26 рублей за порцию в сто граммов, второе — 37 рублей.
Во-вторых, в мороженом от двух производителей обнаружилась кишечная палочка. В двух брендах нашли антибиотики, причем в дозах, превышающих допустимые нормы. В пломбире шести изготовителей есть следы антибиотиков.
В-третьих, двое производителей добавили в лакомство крахмал (что, впрочем, не запрещено нормативной базой), но не упомянули об этом на упаковке — это уже нарушение законодательства о защите прав потребителей.
Подробнее об исследовании — на сайте организации.
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