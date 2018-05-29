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Кто научил детей чукч спать стоя
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Кто научил детей чукч спать стоя 

Кириллица 2 часа назад
В воспитании чукотских детей можно проследить параллель с индейскими обычаями. В 6 лет у чукчей начинается суровое воспитание мальчиков-воинов. С этого возраста мальчики спят стоя, исключение — сон с опорой на ярангу.
При этом взрослые чукчи воспитывали даже во сне — подкрадывались с раскаленным кончиком металла или тлеющей палкой, чтобы у мальчика вырабатывалась молниеносная реакция на любые звуки.
Бег за упряжками
Юные чукчи бегали за оленьими упряжками с камнями на ногах. В руках с 6 лет постоянно держали лук и стрелы. Благодаря такой тренировке глаз, зрение у чукчей на долгие годы оставалось острым. Кстати, именно поэтому чукчи были превосходными снайперами во время Великой Отечественной войны. Любимые игры — «футбол» с мячом из оленьей шерсти и борьба. Боролись в особенных местах — то на моржовой шкуре (очень скользкой), то на льду.
Посвящение
Обряд посвящения во взрослую жизнь — испытание для жизнеспособных. На «экзамене» делали ставку на ловкость и внимательность. Например, отец посылал сына на задание. Но не задание было главным. Отец выслеживал сына, пока тот шагал его выполнять, и ждал, пока сын потеряет бдительность — тут он выпускал стрелу. Задача юноши — моментально сконцентрироваться, среагировать и увернуться. Поэтому пройти экзамен — значит выжить. Но стрелы не смазывали ядом, поэтому шанс на выживание после ранения был.
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