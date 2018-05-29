Crystals объединит моделей со всего мира на блокчейн-платформе

Как вы думаете, можно ли улучшить то, что уже хорошо работает? Мы считаем, что можно. Более того — нужно! Вот и ребята из проекта Crystals придерживаются точно такого же мнения.

Эти энтузиасты-профессионалы создают первую в мире платформу для модельной индустрии, используя все преимущества нынче хайповой технологии блокчейн. Но за этим хайпом стоят не только громкие слова, но и реальная работа.

Фото PR Вовлеченным людям мы расскажем о проекте, а новичкам в мире криптовалют и блокчейна приоткроем дверь в новый, неизведанный край.

Crystals — первая блокчейн-платформа, которая объединит модельные агентства и частных моделей со всего мира в одном месте. Вы спросите: «Какие проблемы в модельной индустрии она может решить?». Давайте разберемся вместе.

Проблема первая: территориальная разрозненность и нездоровая конкуренция

Как решается: Crystals объединит в себе огромное количество модельных агентств и моделей со всего мира. Теперь моделям будем намного проще пробиться в топовые агентства, получить хороший контракт или просто создать себе обширную клиентскую базу. Таланты больше не останутся незамеченными, а бесполезные трудозатраты уйдут в прошлое. Это самым прямым образом повысит качество вашего труда в разы!

Проблема вторая: устаревшие платежные методы

Как решается: Благодаря технологии Блокчейн, все расчеты проводятся в криптовалюте. Никакого «кидалова», фальшивых денег и «мы заплатим вам меньше — вы плохо работали». Теперь модели могут быть уверены на 100%, что получат оговоренную оплату за свою работу.

Проблема третья: высокие комиссии агентств

Как решается: Больше никаких комиссий в размере 30-50%. Комиссию в минимальном размере будет покрывать исключительно клиент. Опять Блокчейн? Да, все верно. Технология уникальна и не требует никаких дополнительных трат на совершение денежного перевода. И это только небольшая часть того, что предлагает проект.

В данный момент платформа находится на финишной стадии. У ребят большие амбиции, и мы их в этом поддерживаем. Девушка года Playboy 2017 Лия Ситдикова уже заключила партнерство с Crystals. Кроме того мы сами будем искать моделей для журнала в помощью этого проекта.

Такое сотрудничество позволит украсить страницы Playboy новыми лицами, а малоизвестным моделям — попасть на обложку нашего журнала, работать с лучшими фотографами и дизайнерами, а также получить бесценный опыт.