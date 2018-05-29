Роскошную клубнику в Костроме есть нельзя: паразиты и тля

Гламурную клубнику на костромских товарах есть нельзя, узнал KOSTROMA.TODAY. Экспертизу ягод в лаборатории заказала газета «Северная правда».

Эксперты приобрели клубнику на Центральном рынке, а также в гипермаркетах «Ашан» и «Лента». Внешне ягоды оказались чистыми, сочными и аппетитными.

Но, несмотря на первое впечатление, эксперты не стали пробовать ягоды и другим не советуют. Дело в том, что во всех трех образцах обнаружили трипс. Это паразиты, которые высасывают углеводы и аминокислоты.

А в клубнике с Центрального рынка нашли еще и тлю.

В итоге, эксперты забраковали все образцы клубники.