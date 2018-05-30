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В «Роевом ручье» обезьянке-колобусу сделали кесарево сечение
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В «Роевом ручье» обезьянке-колобусу сделали кесарево сечение 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» у пары приматов родилась дочка Джулия, сообщили в пресс-службе организации.
Обезьяны породы восточные колобусы, Юлиан и Снежана, — молодая пара, познакомившаяся только в прошлом году. 7 мая, после пятимесячной беременности, у них родился детеныш. Однако роды проходили очень тяжело, ветеринарам пришлось сделать обезьянке кесарево сечение. Пока молодая мама поправлялась, малышку зоологи выкармливали из бутылочки.
Сейчас в маленькой обезьянки уже прорезались зубки, она цепко держится лапками за мягкие игрушки, которые заменяют ей материнскую шерсть. Скоро она станет совсем самостоятельной, тогда ее смогут увидеть посетители зоопарка.
Напомним, недавно мы рассказывали, что в зоопарке у пары красных волков в первый раз появилось потомство. Волчонок родился у пары волков, которые приехали в Красноярск из разных зоопарков. Самец Кайф — из новосибирского, а самочка Верона — из читинского. У них родилась самочка, которую назвали Геля. Однако зоологам пришлось забрать детеныша на искусственное вскармливание, так как волки не справились со своими родительскими обязанностями. Сейчас волчонок чувствует себя хорошо и уже начинает проявлять повадки хищника: пытается рычать и кусаться.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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