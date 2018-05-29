Смелость отпускать, или почему вечный «контроль» жизни — не залог счастья

Тем, кто контролировал происходящее в жизни, бросил эти попытки, а потом под шумок снова начал, посвящается.

Где-то внутри нас скрывается маленький моторчик, который дает большое движение машине под названием «Контроль». Он, правда, заводит избирательные моменты в нашей жизни. Те самые крючки, которые мы тянем за собой из детства, стрессовых ситуаций, непережитых кризисов.

И самое удивительное то, что мы, умные и осознанные люди, хотим избавиться от попыток контролировать происходящее путем контроля происходящего. Это точно так же, как лечиться от алкоголизма, употребляя наркотики.

Присмотримся поближе, как это происходит:

— вы осознаете, что постоянно пытаетесь держать под контролем события, а также реакции и поведение других людей;

— периодически у вас возникает чувство вины по этому поводу в виде мыслей «Но ведь мне никто ничего не должен»; при этом они не приносят облегчения;

— вы ищете себе легальное оправдание, чтобы продолжить комфортную и менее затратную для себя модель поведения;

— вы попадаете в конфликтную ситуацию, где вам активно или пассивно дают обратную связь;

— вы обвиняете людей и обстоятельства, подчеркивая свой важный вклад в дело и старания относительно того, чтобы все сложилось наилучшим образом.

Ну что, узнаете себя? Я узнаю. Много раз так делала. Сначала неосознанно, потом с некоторой долей внимания на том, что эта система повторяется. Но самый сок в том, что те, кто учуяли свое несовершенство, на начальном этапе пытаются очень быстро сбежать от этого осознания. Как ребенок, закрывающий глаза, думает, что спрятался. Отсюда и попытки вновь попасть в привычную для себя модель поведения, как будто ничего и не было.

А еще стремление контролировать — это про неумение принимать, доверять, не сопротивляться.

И про психосоматические узелки в виде нарушения дыхания, учащенного сердцебиения, проблем с желудочно-кишечным трактом.

Давайте разберемся, что делать, когда волей-неволей все вышесказанное касается вас (мечты сбываются, читайте здесь, как это осуществить).

Во-первых, не закрывайте глаза. Даже если очень неприятно смотреть на то, что увидели. Там может быть факт нарушенных вами личных границ другого, твердолобость в тот момент, когда давно уже стоило бы расслабиться и отпустить, жуткая усталость от того, что сил вы потратили намного больше того, чем требовалось.

Во-вторых, честно ответьте себе на вопрос: «А что хорошего я получаю от способности контролировать?». Обратите внимание, здесь мы называем это способностью, так как нацелены на конструктив и получение опыта, а не на отрицание и уход негатив (как избежать вины, читайте тут).

И в-третьих, попросите обратной связи. Мы ведь часто получаем ее, когда совсем не ждем. А тут настройтесь, усадите рядом близких и поинтересуйтесь, что они чувствовали в те моменты, когда вы были «на коне». С полученной информацией совсем не обязательно что-то делать сразу. Переварите, поживите в обычном режиме пару дней. Ведь настоящий рост происходит естественно, без дополнительного напряжения. Просто побудьте внимательны к мыслям и эмоциям в это время. Сопротивление возможно и нормально.

Что касается женщины, любительницы контролировать себя, семью, мужчину. В первую очередь надо отметить, что в современном мире женщине невозможно быть успешной и полноценной, не «включая» свою мужскую часть. И здесь важно не перегнуть палку. Ведь когда мы говорим о контроле, то имеем, прежде всего, в виду управление, проверку чего-либо с целью адаптации и улучшения процесса. Это исключительно аналитическая деятельность, по сути — мужская. А женщине важно уметь отпускать, быть расслабленной и если уж уверенной, то только в том, что все складывается наилучшим образом, даже если идет не по плану.

Но. Для того, чтобы научиться это делать, необходимо быть достаточно смелой.

Наши матери получили от их матерей очень четкую установку, что женщина должна держать все в ежовых рукавицах, потому как если не сделает она, не сделает никто другой. Так что вполне вероятно, если вы вдруг оброните в кругу семьи нечто вроде: «Да, пока что-то не складывается, но время покажет, я верю в лучшее», то возможен серьезный такой фидбэк в виде упрека в несерьезности, безответственности.

И вот тут включается смелость, чтобы верить себе, по-настоящему считая, что в пределах вашей жизни самый главный ориентир — это ваши чувства. И периодически вам придется отстаивать их. И вам придется, наконец, выбрать себя, даже если вы долго этому сопротивлялись.

Текст: Ольга Белоусова