Эксперимент редакции: полуголый бодибилдер в золотых блестках гуляет по центру Петербурга

По сети расходится новый тренд — бьюти-блогеры имитируют одежду при помощи блесток. Чтобы проверить, приживется ли тотал-лук из глиттера в Петербурге, мы попросили создательницу бренда Glow me Ольгу Новокрещенову «обмазать» золотом бодибилдера Романа Глебова и проверить реакцию прохожих. Без шокированных взглядов и реплик не обошлось.

Исходные данные: 19-летний бодибилдер, 10 выдранных скотчем нежелательных волос, 30 минут подготовки, 500 мл блесток для тела. Местом для эксперимента мы выбрали Марсово поле: в 20:00 жаркого понедельника там собирается лучшая публика (лениво развалившаяся на солнце) и сияет закатное солнце (секретный ингредиент для получения ослепительного блеска). Надеваем на Рому очки, вручаем в руки рюкзак и убеждаем его, что он — просто прохожий, а не инсталляция. Первые метры по Фрунзенской набережной «мужчина в золотом» проходит осторожно — привыкает к себе, следит за прохожими. Рому обгоняет пара парней — реакция нулевая. У нас тут же возникают мысли о потенциальном фиаско и петербуржцах, которые и золотых, и серебряных, и жонглирующих на ходулях людей видят каждый день возле Дома Зингера, поэтому одежда из блесток мало кого удивляет. Но нет, ситуацию разряжает восторженный итальянец с дочкой: «Ху а ю? Ю а рашен супер хироу?».

Подходим к Пантелеймоновскому мосту под крик пятилетнего малыша: «Мама! Я тоже хочу так намазаться!». Ребенок показывает пальцем в сторону Ромы, который уже почувствовал на себе внимание толпы, избавился от скованности и словно зашагал на вечернюю тренировку в спортзал. На его счету десятки «вывернутых» голов и вопросительных взглядов, фотоснимки с «безопасного расстояния» я уже не считаю. «Это что, купальник?», «А почему он светится?», — прохожие высказывают всевозможные догадки. Становится очевидно, что пристальное внимание спровоцировано невозможностью объяснить себе природу материала, которым покрыт Golden Boy: блестящий бум, распространившийся по США и Европе, прошел мимо Петербурга. Мои мысли прерывают дамы лет сорока, которые оживленно шепчутся рядом: «Где таких производят?». Но мы так и не поняли, относилась ли реплика к золотому покрытию или к мышечной массе бодибилдера.

Школьники одаривали Рому шокированными взглядами и репликами «сусальное золото!», «какое позорищие!», «и тебе не холодно?»

Женские компании хихикают, миллениалы достают камеры, «парочки» робко поглядывают (списываем неловкость мужчин на неприлично отличную форму Романа). Но самыми щедрыми на проявление эмоций оказались рабочие, на несколько минут отложившие укладку асфальта, (теперь вы знаете кого винить за ямы в центре!) и туристки из Азии. Заприметив Рому на пешеходном переходе возле реки Мойки, они оборачиваются до тех пор, пока не доходят до Дворцовой набережной. Настоящий триумф случается, когда трогательная тетушка прерывает фотосъемку рядом с Михайловским замком и просит прохожего запечатлеть ее с «золотым человеком». «Ой, а вас трогать-то можно?», — неловко спрашивает она. Пока они фотографировались, школьники одаривают Рому шокированными взглядами и репликами «сусальное золото!», «какое позорищие!», «и тебе не холодно?». От такой бурной реакции ребят теряются их педагоги.

Без традиционных криков и сигнальных знаков с проплывающих катеров тоже не обошлось, но в большинстве случаев реакция публики была положительной. Поэтому если вдруг, как мы, захотите поддержать тренд на одежду из глиттера, не бойтесь осуждающих взглядов прохожих. Петербург действительно привык ко всем способам проявлениям личности!