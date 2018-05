Дэвид Бекхэм и его сыновья одинаково оделись на рыбалку: фото

Дэвид и Виктория Бекхэм не перестают демонстрировать, насколько тесными бывают семейные узы. Супруги отмечают все праздники вместе со своими детьми, берут их с собой в рестораны и на природу. Так, вчера футболист организовал для своих сыновей рыбалку.

Примечательно, что Дэвид, Бруклин и Ромео оделись в одном стиле. Все трое выбрали классические брюки и рубашки, дополнив образ «фирменными» беретами.

Lovely day fishing with the boys today? ♥️ @brooklynbeckham @romeobeckham

Сегодня у нас с мальчишками была прекрасная дневная рыбалка, — подписал Дэвид серию кадров.

Поклонники умилились трогательным фотографиям и написали в комментариях к посту: «Самые красивые рыбаки, которых я когда-либо видела», «Мальчишки, какие вы чудесные!», «Дэвид, вы идеальный отец».

К слову, не только Виктория и Дэвид радуют своих детей сюрпризами, но и наследники приятно удивляют родителей. Так, Бруклин сделал татуировку на руке в честь своей мамы. Виктория похвасталась поступком сына, опубликовав в своем Инстаграм его фото.