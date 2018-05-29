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Дэвид Бекхэм и его сыновья одинаково оделись на рыбалку: фото
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Дэвид Бекхэм и его сыновья одинаково оделись на рыбалку: фото 

Журнал ОК! 1 час назад
Дэвид и Виктория Бекхэм не перестают демонстрировать, насколько тесными бывают семейные узы. Супруги отмечают все праздники вместе со своими детьми, берут их с собой в рестораны и на природу. Так, вчера футболист организовал для своих сыновей рыбалку.
Примечательно, что Дэвид, Бруклин и Ромео оделись в одном стиле. Все трое выбрали классические брюки и рубашки, дополнив образ «фирменными» беретами.
Lovely day fishing with the boys today? ♥️ @brooklynbeckham @romeobeckham
A post shared by David Beckham (@davidbeckham) on  May 28, 2018 at 3:40pm PDT  Сегодня у нас с мальчишками была прекрасная дневная рыбалка, — подписал Дэвид серию кадров.
Поклонники умилились трогательным фотографиям и написали в комментариях к посту: «Самые красивые рыбаки, которых я когда-либо видела», «Мальчишки, какие вы чудесные!», «Дэвид, вы идеальный отец».
К слову, не только Виктория и Дэвид радуют своих детей сюрпризами, но и наследники приятно удивляют родителей. Так, Бруклин сделал татуировку на руке в честь своей мамы. Виктория похвасталась поступком сына, опубликовав в своем Инстаграм его фото.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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