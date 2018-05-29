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Подмосковный приют для собак «В добрые руки» отметил свое десятилетие
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Подмосковный приют для собак «В добрые руки» отметил свое десятилетие 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Десять лет со дня основания отметил Шереметьевский приют для собак «В добрые руки». Сейчас в питомнике живут порядка 300 животных. И на празднике в честь юбилея, многие из них обрели новый дом и хозяев.
Источник фото: телеканал «360»
Любовь, поддержку и медицинскую помощь брошенным собакам вот уже десять лет дают сотрудники Шереметьевского приюта. Они не только помогают животным найти свой дом, но и спасают собак и на протяжении 24 часов находятся рядом с теми, кто тоже хочет любить и быть любимым.
«Варианты помощи разные. Кто-то помогает руками, кому-то нужно приехать погулять с собакой, это, кстати, очень важно, потому что собакам не хватает общения. Собака — животное социальное. Кто-то помогает финансово, кто-то привозит лекарства, если, например, скидки в аптеке, а человек работает в этой сфере», — рассказала Лидия Белозерская, администратор.
Источник фото: телеканал «360»
Изначально приют был создан только для породистых собак: стаффов, питов и метисов. Но сейчас здесь живут и дворняжки.
Возможность обзавестись новым другом есть у всех. День рождения — лишь формальный повод. Собаку можно взять из приюта в любой день. Главное требование к будущему хозяину — готовность заботиться и любить нового друга.
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