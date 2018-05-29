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Можно ли носить вещи больных и умерших
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Можно ли носить вещи больных и умерших 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Многие задаются вопросом: что делать с вещами больных или умерших родственников и близких, можно ли их носить, отдавать другим, или этого делать ни в коем случае нельзя.
С болезнью и смертью всегда было связано множество суеверий, а вещи, принадлежавшие человеку, невольно становятся единственным материальным носителем некой памяти о нём. Согласно распространённому заблуждению, вещи больных людей могут нести «негативную энергию» и неблагоприятно воздействовать на того, кто их будет использовать потом.
Однако это не более чем суеверный страх — вещи не могут причинить вреда человеку, если тот сам не наделит их какой-либо «магической силой» в своём сознании. Христианство смотрит на этот вопрос проще. Издавна существовал обычай раздавать одежду почивших близких бедным, в память об усопшем и с целью молитвенного поминовения.
Благоговейное отношение к личным вещам умерших людей отразилось в христианской традиции почитания реликвий — вещей, некогда принадлежавших святым, при этом, конечно, многие по-язычески возводят их в ранг «оберега» или лекарства, наделяя особенной «целительной» силой.
Христианство же на самом деле не склонно наделять предметы некими самодействующими самоценными «энергиями» — ни «положительными», ни «отрицательными».
Единственная реальная опасность, которая может исходить от одежды и личных вещей человека — некоторые заразные заболевания. Тогда, конечно, контактов с этими предметами нужно избегать просто по медицинским показаниям.
Также совет не использовать вещи больного и умершего можно услышать от психологов и психотерапевтов — многие не рекомендуют делать этого, просто чтобы не усугублять в себе эмоциональное напряжение и боль от утраты, однако ни с какой мистикой это не связано.
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