Как считать исковую давность при разделе имущества

Согласно Семейному кодексу Российской Федерации, срок исковой давности, а также срок подачи иска на раздел имущества после развода составляет три года. Однако нередко возникают имущественные споры, когда суд встает на сторону супруга, предъявившего исковые требования, через пять, семь и даже десять лет. «МИР 24» выяснил, как работает закон об исковой давности при разделе имущества, и когда можно воспользоваться правами на совместно нажитую собственность.

Чаще всего проблемы, связанные с правами на имущество, появляются, когда стороны судебного процесса не знают, что исходя из пункта 19 постановления Пленума ВС № 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака», срок исковой давности составляет три года не с момента расторжения брака, а со дня, когда один из супругов узнал, что его права были нарушены, рассказала юрист Виктория Шакина.

«Наш Семейный кодекс говорит, что исковая давность составляет три года. Тем не менее, судебная практика вносит свои коррективы. Да и Верховный Суд дает разъяснения о том, что этот срок применяется и начинает исчисляться с того момента, когда второй супруг узнал о нарушении его права на раздел совместно нажитого имущества.

На практике супруги могут уже много лет не состоять в браке, например. Три года давно истекли, но в период брака было приобретено определенное имущество — квартира, машина, земельные участки, и второй супруг, на чье имя это имущество не зарегистрировано, добросовестно полагает, что оно совместно нажито и второй супруг может распорядиться им только с его согласия. Но не всегда при регистрации сделок этот момент проверяется, и не всегда требуется нотариальное согласие на сделку», — сказала она.

Притом, претендовать бывший супруг по закону может не только на существующее имущество, но и на прибыль от собственности, сделки с которой проводились без согласия второго супруга. Таким образом, если муж или жена могут доказать, что в течение исковой давности им было ничего неизвестно о том, что бывший партнер нарушил права, то суд будет на их стороне. Однако до того, как Верховный суд дал подобные разъяснения, срок давности в судах рассчитывали со дня расторжения брака.

«Когда второй супруг узнает о том, что первый распорядился имуществом незаконно, тогда в течение трех лет он вправе обратиться в суд с иском и взыскать половину стоимости от проданного имущества, если сделка уже состоялась. Стоимость будет исчисляться на момент судебного разбирательства, согласно оценке, которая будет назначена судом», — комментирует Шакина.

К нарушению права относятся те случаи, в которых один из супругов самостоятельно распорядился тем, что было нажито в процессе брака по своему усмотрению без уведомления второго супруга.

«Все имущество, приобретенное в период брака, является уже совместной собственностью супругов. Оно не единоличное, не находится в личной собственности кого-то из них, если только на это не было дополнительного решения суда, например, поэтому оно априори считается совместно нажитым. Распоряжаться таким имуществом супруги должны также с согласия друг друга, несмотря на то, что брак расторгнут и прошло довольно много времени с тех пор, как супруги разъехались», — поясняет юрист.

Много споров рождается, если один из супругов умер, а иск о разделе имущества еще не вступил в силу. Бывший супруг может претендовать на наследство, но не в качестве наследника, а с помощью нотариуса.

«Например, брак расторгнут, один из супругов заключил новый брак, а второй умер. Кто имеет право на имущество умершего супруга? Это очень сложный момент, который часто встречается в судебной практике и порождает очень много споров и неопределенностей. Тем не менее, супруг, переживший первого супруга, всегда вправе вступить в наследство, но не как наследник, а посредством нотариуса. Нотариусу он должен написать заявление о выделении его супружеской доли в совместно нажитом имуществе. Даже несмотря на то, что он сам может в этот момент состоять в новом браке. В этом случае уже полученная доля имущества будет считаться совместно нажитой между супругом и его новой половиной», — пояснила Шакина.

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