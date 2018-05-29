Какие правила этикета мы нарушаем каждый день

Хорошим манерам человека учат с раннего детства. Тем не менее, каждый из нас хотя бы раз нарушал эти общепринятые правила поведения. Какие ошибки мы совершаем чаще всего?

За столом

Многие любят посидеть за столом с книгой, планшетом или мобильным телефоном. Делать так крайне нежелательно, поскольку, во-первых, вы демонстрируете свое неуважение к окружающим, во-вторых, вредите своему пищеварению. И, наконец, в-третьих, класть на стол гаджеты и книги — это негигиенично.

Неумение правильно пользоваться столовыми приборами еще одно распространенное нарушение этикета. Не нужно есть ложкой то, что предназначено для вилки, и наоборот. И уж тем более не стоит ковыряться вилкой или ножом в зубах.

Кстати говоря, демонстративно заявлять, что вы на диете — тоже признак плохого тона. Особенно, когда стол накрыла гостеприимная хозяйка. О диете можно промолчать, но при этом похвалить ее кулинарные способности. Для приличия можно пригубить какой-нибудь напиток. [С-BLOCK]

Неприлично и демонстративно вытирать посуду или столовые приборы салфеткой перед началом трапезы. Если в ресторане вы можете просто сойти за невежду, то в гостях глубоко оскорбите хозяев дома. Лучше попросить заменить прибор или тарелку.

Еще одно частое нарушение этикета — стремление дотянуться через весь стол за нужным людом. Зачастую «под раздачу» от неаккуратных движений попадает столовая посуда других участников застолья, да и свою есть риск испачкать. Если что-то нужно — просто попросите передать блюдо того, кто ближе всех к нему находится.

Вещи и аксессуары

В обращении с вещами и аксессуарами также не обходится без повседневных ошибок. Ненастный день, дождь как из ведра, вы заходите в офис и видите на полу зонтики, которые ваши коллеги оставили сушиться в раскрытом виде. Так делать нельзя, необходимо сложить его и повесить. Как вариант — поместить на специальную подставку.

Ну а если на дворе солнечный день, то куда же без очков? Аксессуар нужный, спору нет, вот только носить его вечером, когда Солнце уже не столь яркое, а уж тем более в пасмурный день — уже моветон. Кроме того, некоторые допускают грубую ошибку, разговаривая с человеком, не сняв очки. Неэтично и постоянно носить их в волосах. По этому признаку, кстати, иностранцы безошибочно определяют русских девушек за границей.

Еще одна ошибка, которую многие из нас допускают в теплое время года, — разгуливать в тапочках и шлепанцах за пределами пляжа или собственного двора. Грязные ногти и пятки еще никогда не выглядели эстетично. Да и вообще, пляжная одежда с присущими ей вызывающими нарядами на городских улицах и площадях — сама по себе является моветоном.

На дороге и в общественном транспорте

Во время дорожного движения, в особенности при возникновении затруднений, очень важно уметь правильно подать сигнал, в то же время не нарушая общее спокойствие. Если вы хотите что-то выразить окружающим, необязательно неистово жать на кнопку сигнала. Один короткий гудок будет признаком благодарности, а длинный — недовольства. К сожалению, в стрессовых ситуациях, сам того не сознавая, человек входит в раж и начинает без устали жать на сигнал, доводя до еще более худшего состояния себя и окружающих.

Еще одна распространенная ошибка — громкий разговор в общественном транспорте (то же относится к магазинам, госучреждениям). Человек, будто бы не замечая других, слишком громко общается, привлекая внимание окружающих и создавая им дискомфорт: громкий разговор в замкнутых местах является нарушением личного пространства человека.

Повседневность

Не менее вредная привычка — класть смартфон на стол. Таким образом человек как бы дает понять окружающим, как сильно важен гаджет в его жизни. А раз так, то он в любой момент может отвлечься от происходящего: работы, общения с друзьями и прочего. Уставиться в смартфон во время общения с человеком — тоже так себе поведение.

Еще один признак плохого тона — обсуждение отсутствующих, иными словами, — сплетни. Но сплетничают почти все, и в большинстве случаев человек даже не замечает, как начинает «перемывать косточки» коллегам, знакомым или друзьям. Правила этикета нарушают и те люди, которые решают личные проблемы по телефону в присутствии посторонних. Нужно позвонить — выйди в коридор.

Кстати говоря, мужчине женскую сумочку носить не принято. А вот женское пальто — вполне, но только до раздевалки.