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Глава «Технет»: 3D-печать для строительства домов будет популярной в России
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Глава «Технет»: 3D-печать для строительства домов будет популярной в России 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости/Прайм. 3D-принтинг для строительства домов будет популярным направлением в России и в мире, считает профессор Санкт-Петербургского политеха, руководитель «Центра компьютерного инжиниринга» Алексей Боровков, который также является соруководителем рабочей группы «Технет».
Дорожная карта «Технет» Национальной технологической инициативы предусматривает работу над целым рядом направлений для высокотехнологичной промышленности, в числе которых — цифровое проектирование и моделирование, разработка новых материалов и передовых сплавов, аддитивные технологии, включая 3D-принтеры, гибридные технологии и многое другое.
По словам Боровкова, в России уже давно печатаются отдельные детали. «Есть у нас, скажем, в двигателестроении в России компании, которые напечатали более 600 разных деталей. Сейчас эти детали проходят ресурсные испытания», — сказал Боровков в интервью РИА Новости.
"Аддитивные технологии, или шире — аддитивное производство, конечно, целесообразно лишь в случае нового проектирования изделий с широким применением многочисленных технологий оптимизации, которые фактически породили новые типы проектирования — бионический дизайн, генеративный дизайн. Только в этом случае мы можем получить лучшие в своем классе конструкции, минимальные по весу, но удовлетворяющие всем необходимым требованиям по жесткости, прочности, вибрациям, долговечности и т. д. ", — полагает он.
Боровков также сообщил, что в России уже есть стартапы, которые печатают материалы для строительства домов. «Есть несколько стартапов в РФ, которые в этом направлении движутся, уже что-то печатали. Это тоже будет популярное направление», — сказал эксперт.
"В этой сфере есть лидер — Объединенные Арабские Эмираты. Они представили очень много таких домов, которые печатаются в виде улитки, в виде черепашек и т.д. Все они очень занятные, но с виду несколько непривычные, конечно. Это креативный дизайн", — добавил он.
В октябре прошлого года стало известно про строительство жилого дома в Ярославле, для которого впервые в Европе и СНГ были применены технологии 3D-печати. Здание печатали по частям (стены дома, декоративные элементы, башню), везли на стройплощадку и собирали как конструктор.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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