Монтаж окон в квартире: на что обратить внимание и как избежать ошибок

Фото: Deceuninck

Варианты окон для квартиры: пластиковое с коробкой увеличенной ширины для защиты от промерзания откосов. Фото: «ЭксПроф»

Установить новые окна могут мастера из компании-изготовителя либо представители специализированной монтажной фирмы. Первый вариант теоретически надёжнее, зато монтажные фирмы, получающие дилерскую скидку, нередко предлагают окна по более привлекательным ценам. В любом случае гарантировать успех может лишь тщательный хозяйский контроль на всех этапах работ.

Измерение проёмов

Из инженерного массива сосны и алюминия. Фото: «Фабрика Окон»

Мастер не должен ошибиться с шириной монтажного шва, которая зависит от материала и размера рам. Скажем, для белых пластиковых окон оптимальная величина монтажного шва составляет 20–30 мм, отступа от оконной четверти — 10–12 мм (нормативные данные для изделий из разных материалов приведены в таблице). Если зазоры окажутся меньше, конструкция может деформироваться при термическом расширении. А если они будут слишком велики, то пострадает прочность крепления рамы, а также влаго— и воздухонепроницаемость шва, усложнится отделка откосов.

Измерение проёмов должен осуществлять квалифицированный мастер из монтажной компании. На этом этапе иногда требуется снять подоконник и откосные панели (если откосы штукатурные — частично сбить штукатурку). Особенно велик риск ошибки в «сталинках» и ранних «хрущёвках» (построенных до 1965 г.), где узел примыкания рамы к стене нередко закрыт несколькими слоями штукатурки, а величина оконной четверти труднопредсказуема. Монтаж окон в таких домах следует поручать только фирмам с опытом работы не менее 10 лет.

Пластиковую балконную дверь монтируют по тому же принципу, что и окна, однако мастера не должны использовать стандартные опорные колодки, так как увеличивать высоту порога нежелательно. Если со временем створка провиснет и ста-нет хуже закрываться, дефект обязаны устранить по гарантии. Фото: KBE Предварительно оценить уровень фирмы можно по отзывам в Интернете, и всё же не стоит полностью полагаться на добросовестность бригады. Де-факто при отсутствии контроля качество снижается.

Демонтаж старых окон и подготовка проёмов

Шумозащитное из ПВХ и алюминия. Фото: «Калева»

При производстве этих операций требуется аккуратность. Разумеется, не обойтись без режущего и рычагового инструмента, но нельзя допускать повреждения стен. Совсем необязательно ломать старые рамы, особенно если они ещё не отслужили свой срок. Многие управляющие компании требуют платы за утилизацию строительного мусора, но от окон в удовлетворительном состоянии можно избавиться и бесплатно — достаточно обратиться в фирму, торгующую светопрозрачными конструкциями б/у.

После демонтажа старых рам мастера должны удалить остатки утеплителя, раствора и герметизирующих материалов, очистить и обеспылить проём, чтобы обеспечить хорошую адгезию поли­уретановой пены, а также гидро— и пароизоляционных лент к бетонным поверхностям.

Фото: «Фабрика Окон»

Не забудьте о комплектующих для окон

При заказе целесообразно сразу укомплектовать оконную конструкцию москитными сетками (например, рулонными), а также продумать систему вентиляции помещения в холодное время года. Один из вариантов решения этого вопроса — накладной вентклапан, который проще и дешевле установить на производстве или в процессе монтажа. Не следует отказываться и от замков детской безопасности на открывающихся створках.

Крепление рам Шумо­защитное из шестикамерных пластиковых профилей. Фото: VEKA

Оконную коробку устанавливают и выравнивают в проёме, опирая её на регулируемые пластиковые клинья, которые располагают с шагом около 40 см. Эти элементы в дальнейшем остаются на своих местах, препятствуя провисанию нижнего профиля коробки (монтажная пена не должна воспринимать силовые нагрузки, так как легко сминается и со временем частично разрушается под воздействием перепадов температуры).

В домах с однослойными стенами оконные коробки крепят с помощью рамных дюбелей или монтажных пластин, а в современных зданиях из трёхслойных панелей — только с помощью монтажных пластин, позволяющих сместить узлы крепления от слоя утеплителя внутрь, к бетонной части стены. Шаг узлов креп­ления нормируется ГОСТ 30971-2002. Согласно тому же документу, минимальная глубина посадки дюбелей в бетон и кирпич составляет 40 мм, а расстояние от края строительной ограждающей конструкции при установке дюбелей должно быть не менее двукратной глубины анкеровки (во избежание скола стены).

Срок службы окна зависит от качества комплектующих, добросовестности сборщиков и монтажников. Поэтому при заказе следует обращаться в фирму, которая предоставляет комплексную гарантию на конструкцию и работы сроком как минимум 2 года — за это время брак успевает обнаружить себя. Фото: Rehau

Утепление, гидро— и пароизоляция шва Полиуретановая пена должна иметь низкий коэффициент вторичного расширения (маркировка Low Expansion на бал­лоне), чтобы не деформировать оконные рамы. Фото: PENOPLEX

Как правило, до заполнения зазора утеплителем (полиуретановой пеной) выполняют наружную гидроизоляцию, устанавливая между рамой и оконной четвертью ПСУЛ — предварительно сжатую уплотнительную ленту. Эта лента обладает водоотталкивающими свойствами, но способна пропускать пар, благодаря чему внутри шва не накапливается влага.

В качестве утеплителя монтажники должны применять только пену. Заполненный шов необходимо защитить от влаги — как атмосферной, так и содержащейся в комнатном воздухе. Внутренняя пароизоляция шва считается дополнительной услугой. Если вы доплатите около 30% от стоимости монтажа, то мастера, не дожидаясь полной полимеризации пены, уплотнят её, а затем герметизируют шов фольгированной лентой. Однако есть риск, что пена, продолжив расширение, отклеит ленту. На практике пароизоляцию шва лучше поручить бригаде отделочников, которые спустя двое-трое суток срежут излишки утеплителя, защитят шов лентой (марок «Изоспан», «Робитекс» и др.) или слоем пароизолирующего акрилатного герметика (например, из линеек материалов «Стиз» фирмы «САЗИ»), а затем приступят к отделке откосов.

Размеры монтажного шва и шаг креплений при монтаже окон по ГОСТ 30971-2002*

Материал рам Зазор по периметру, мм Отступ от четверти, мм Шаг узлов крепления, мм**

Дерево

12–45 Алюминий

15–50 10-20 Пластик белый

20–55 10-20 Пластик с цветными покрытиями

25–60 10-20 Монтаж отлива и подоконника

Жестяной отлив крепят к нижнему профилю рамы с помощью шурупов-саморезов, уплотняя стык влаго— и морозостойким акрилатным герметиком. Под отлив целесообразно подложить слой шумогасящего материала, например пористой силиконовой резины, чтобы снизить интенсивность звука дождя и капели. Лёгкий пластиковый подоконник обычно устанавливают под раму. Изделия из дерева и ДСП крепят «жидкими гвоздями» или полиуретановой пеной. Если на стену опирается менее ⅔ ширины доски, не обойтись без металлических кронштейнов.

Выбрать подоконник нужно заранее, так как его материал и толщина влияют на некоторые нюансы монтажа окна. Так, пластиковые изделия. Фото: Crystallit

Устанавливают одновременно с окном, защемляя оконной рамой, а каменные часто заделывают в стену, для чего требуется устроить штрабы по краям проёма. Фото: «Фабрика Окон»

Отделка откосов

Паро— и гидроизоля­ционные ленты нужны для защиты утеплителя от влаги. Фото: «РалИнтерСтрой»

Если поверхность наружных откосов была повреждена при демонтаже старых окон, необходимо восстановить их. Для этого можно использовать готовую высокомарочную штукатурную смесь, морозостойкий клей для плитки или крепкий цементный раствор. Перед нанесением штукатурки нужно защитить оконную раму малярным скотчем и сделать на гладком бетоне насечки либо обработать поверхности грунтовкой, улучшающей адгезию. Окрашивают откосы только моющейся краской.

Если окно пластиковое, между коробкой и штукатурным откосом, скорее всего, появится нитевидная трещина — это естественное следствие термического расширения/сужения ПВХ. Закрыть её поможет самоклеящийся гибкий нащельник, который необходимо включить в комплект поставки окна.

Внутренние откосы лучше штукатурить влагостойкой цементной смесью. Использовать гипсовые составы можно только для финишного выравнивания.

Иногда внутренние откосы оформляют декоративными пластиковыми панелями, которые стыкуют с оконной коробкой с помощью П-образного профиля. При установке деревянных окон можно использовать тонкие щиты из инженерного массива или готовые доборы из ламинированных MDF.

Этапы монтажа, на которые нужно обратить внимание

Доставленные в квартиру оконные коробки должны быть оснащены подставочными профилями, предохраняющими раму от повреждений и упрощающими установку отлива и подоконника. Фото: Deceuninck (5)

Мастера обязаны удалить защитную плёнку с уличных поверхностей окон

Для фиксации рамы могут использоваться как пластины

Так и дюбели — в зависи­мости от материала и конструкции стены

Если створки навешивали без стеклопакетов, проследите, чтобы при установке последних не забыли про опорные плашки

Коробку должны установить в проёме на опорные клинья. Фото: Владимир Григорьев /Burda Media (8)

Тщательно выровнять в двух плоскостях и проверить отсутствие диагональных деформаций

Для надёжной фиксации важен шаг, а также глубина посадки дюбелей; проследите, чтобы эти параметры соответствовали требованиям ГОСТа

Отлив требуется установить так, чтобы между ним и подставочным профилем не было зазора

Экономия монтажной пены недопустима — шов требуется заполнить на всю глубину

Подоконник монтируют горизонтально или с еле заметным уклоном в сторону помещения; он обязан выдерживать нагрузку не менее 100 кг, приложенную к выступающему в комнату краю

После полной полимеризации пены можно приступать к отделке откосов

Типичные ошибки при монтаже окон

Окно установлено наклонно или с перекосом рам. В первом случае сложнее будет отделать откосы и пострадает эстетика. Во втором — возможно заедание при открывании створок, нарушение герметичности притвора.

Шов заполнен пеной не на всю глубину — зимой он может промёрзнуть.

Слой утеплителя (пены) не гидроизолирован снаружи и/или не защищён пароизоляционной лентой изнутри помещения. В результате атмосферных воздействий пена начнёт разрушаться.

Установлен широкий подоконник без вентиляционных отверстий. Окно будет запотевать.

Откосы утеплены минеральной ватой. При этом точка росы смещается на бетонные поверхности, и они отсыревают. Как правило, достаточно отделать откосы сэндвич-панелями.