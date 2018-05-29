Как проходят домашние роды

Домашние роды

На первый взгляд такое родоразрешение существенно более комфортно для мамы: домашняя обстановка и присутствие близких. Однако прежде чем принимать подобное решение, стоит оценить все риски родов дома. Итак:

В нашей стране домашние роды никак не регулируются нормами действующего законодательства. А это значит, что любой договор, заключенный с акушеркой, не несет в себе юридической силы. Таким образом, за жизнь, здоровье малыша и его мамы никто не отвечает.

Даже самая легкая беременность не гарантирует вам роды без осложнений. От непредвиденных ситуаций не застрахован никто. Так, малышу может понадобиться срочная реанимационная помощь, оказать которую дома невозможно, а на счету каждая секунда, дорога до роддома может оказаться слишком долгой для крохи. Также после родоразрешения у молодой мамы может начаться сильное кровотечение, еще один очень опасный случай — задержка отслоения плаценты, она может возникнуть у любой женщины, и тогда необходимо будет хирургическое вмешательство. А если вам потребуется срочное Кесарево сечение? Здесь домашняя акушерка помочь вам также не сможет.

Многие женщины задумываются о родах в домашних условиях, так как не переносят вида больниц. Но подумайте, можно ли дома создать такие стерильные условия, как в роддоме? Конечно, нет. В специализированном учреждении это сложный многоэтапный процесс, который находится под постоянным контролем целого ряда специалистов. А дома, какие бы современные средства вы ни использовали, вам, скорее всего, не удастся достигнуть той стерильности, которая так важна для новорожденного малыша.

О вреде стимуляции родов написаны тысячи сообщений на женских форумах. Конечно, идеально, когда кроха появляется на свет без стороннего вмешательства, однако в некоторых случаях стимуляция просто необходима, например, при продолжительном безводном периоде. Также иногда по медицинским показаниям роженицам назначают эпидуральную анестезию, в ситуации с домашними родами это невозможно.

В роддоме вы будете находиться под пристальным вниманием нескольких человек. Вы, наверняка, уже слышали рассказы о жестоких врачах, которые очень редко подходят к роженицам во время мучительных схваток. Однако в медицинском учреждении акушерки и медсестры регулярно будут проверять сердцебиение малыша, а также наблюдать за скоростью раскрытия шейки матки.

Домашние акушерки обещают вам свободное поведение в родах? Вы боитесь, что в роддоме вас будут ругать за крики и истерики? Так вот — подобные действия лишь усиливают боль во время схваток и затрудняют процесс.

Роды в воде

Несмотря на все перечисленные риски, домашние роды широко практикуются и в нашей стране. Одна из разновидностей — роды в ванной дома. Сторонники этого метода подчеркивают, что при таком родоразрешении малыш сразу попадает в привычную для себя среду. К тому же вода значительно облегчает боль во время схваток. Также существует теория, что такой способ позволяет избежать разрывов во время рождения. Если вы решились на роды в воде, то вам следует приобрести небольшой надувной бассейн, воду в котором необходимо дезинфицировать каждые два-три часа, также понадобятся специальные средства для новорожденного, полный список вам озвучит домашняя акушерка.

Роды дома стоя или вертикальные роды

Сегодня на форумах для беременных можно найти отзывы о вертикальных родах. По мнению большинства, такой способ гораздо менее болезненный для мамы. Так ли это? Для начала отметим, что вертикальные роды это — второй период, то есть, когда приходит время потуг. Родить ребенка вертикально можно и на кресле-трансформере, и на обычном кресле, однако в роддомах такой способ обычно не практикуется. На этом и делают акцент домашние акушерки. Однако, если внимательно изучать предложения, то можно найти платные услуги, в перечень которых входят вертикальные роды во время потуг. Еще раз проанализируйте все опасности домашних родов, может быть, все-таки сделать выбор в пользу медучреждения?

Особенности домашних родов в разные периоды

Итак, в первом периоде вы должны следить за нарастанием схваток, при слабой родовой деятельности обязательно отравляйтесь в роддом, также это стоит сделать и в случае затяжного безводного периода. Все это очень опасно для здоровья и жизни малыша.

Во время второго периода родов ни в коем случае нельзя тужиться, это вызовет разрывы промежности, старайтесь правильно дышать и не зажимать боль в себе. В это время людям, находящимся рядом, стоит очень внимательно следить за состоянием роженицы: не сильно ли меняется окраска кожи и слизистых оболочек, не возникает ли у нее сильное головокружение, резкая головная боль. Также необходимо выслушивать сердечные тоны малыша после каждой потуги, обращать внимание на характер выделений из влагалища. Ведь кровянистые выделения могут сигнализировать о начинающейся отслойке пла­центы или о повреждении (разрыве) мягких тканей родовых путей.

Третий этап родов в домашних условиях также требует пристального внимания. После рождения малыша наступает еще один важный момент — выход последа. Это не что иное, как плацента с оболочками плода и пуповиной. Важно: после рождения последа его необходимо тщательно рассмотреть, исключив задержку его частей в матке. Также стоит отметить, что если послед не рождается в течение тридцати минут после изгнания плода, то это веский повод бить тревогу. Кровопотеря в третьем периоде не должна превышать 400 мл.

А может все-таки в роддом?

Конечно, все больше

медийных личностей выбирают домашние роды, однако зачем ориентироваться на звезд кино и эстрады, если риски так велики? Если одна мысль о роддоме и возможные проблемы с врачами вызывают у вас панику и ужас — подготовьтесь

заранее. Посетите дни открытых дверей в медицинских учреждениях, ознакомьтесь с платными услугами, в комплексные предложения которых могут входить и вертикальные роды, и присутствие мужа, и отдельная палата, и даже джакузи. Также сегодня многие мамы берут к себе в помощницы

доул. Это женщины, имеющие специальное образование, которые в ходе всего процесса

родов помогают беременным: облегчают схватки с помощью различных методик

(массаж, правильное дыхание и прочее), поддерживают морально и физически, а также объясняют все, что происходит на каждом этапе. Конечно, платные роды и помощь доулы — удовольствие не из дешевых, однако домашние роды тоже никто бесплатно

не проводит, а ведь риски в тысячи раз выше! Так что задумайтесь: может, все-таки

в роддом? Поверьте, никто из работающих

там врачей не хочет нанести вред вам или вашему ребенку. Наоборот, все заинтересованы в скорейшем рождении, ведь врачи, акушеры и медсестры несут

прямую ответственность за жизнь и здоровье крохи и его мамы. И как принимать роды, они точно знают.