Как повязать шёлковый платок: 24 способа + видео 

Основные способы носить шёлковый платок
1. Классический способ — на шее Сложите небольшой платок по диагонали, оберните вокруг шеи один раз, завяжите концы на затылке в небольшой узелок.
Фото: @clareshawfineart
2. Второй классический способ — на шее Сложите небольшой платок по диагонали, оберните вокруг шеи и завяжите узлом спереди.
Фото: @yarn_and_copper
3. Как галстук
Сложите платок несколько раз по диагонали и завяжите спереди галстучным узлом, оставив свободными концы.
Фото: @monelliandco
4. Как шарф
Сложите платок в несколько раз по прямой и обвяжите вокруг шеи одним из способов повязывания шарфа.
Фото: @silkandart
5. Классический способ — на голове
Сложите платок пополам, накиньте на голову, перекрестите концы на шее спереди и завяжите в узел на затылке.
Фото: @rachelannjensen
6. Без узла
Сложите платок по диагонали и перекиньте свободно через шею. Чтбы платок не спадал, можно перехватить его на талии ремешком.
Фото: @magdalenamieszkowska
7. Повязка для волос
Сложите платок по диагонали несколько раз, обвяжите голову, а концы перекрестите на лбу и завяжите на затылке узлом.
Фото: @grecian_chic
8. Повязка для волос со свободными концами
Сложите платок в 4 раза по прямой, обвяжите вокруг головы и завяжите узел на затылке, оставив концы свободными.
Фото: @kueen.se 9. Повязка для волос с бантом
Сложите платок несколько раз по диагонали, оберните вокруг головы, сделайте узел и бант, концы завяжите узлом и спрячьте под повязку.
Фото: @texas_and_the_artichoke
10. Лента для хвоста или пучка
Сложите платок несколько раз по диагонали и обвяжите им хвостик или пучок.
Фото: @hannahstraffordtaylor
11. Косынка
Небольшой платок сложите по диагонали и завяжите под подбородком.
Фото: @love_scarvez
12. Ещё вариант косынки
Сложите небольшой платок по диагонали, накиньте на голову и завяжите узлом на затылке.
Фото: @gamzetavukcuoglu
13. Бюстье
Сложите платок пополам, оберните вокруг груди, сформировав бюстье, спереди завяжите узлом.
Фото: @mogafashion
14. Топ с открытыми плечами
Большой квадратный платок сложите по диагонали, расположите сгиб на талии и завяжите концы сзади. Верхние концы обвяжите вокруг шеи.
Фото: @silk.and.more
15. Украшение для сумки
Сложите платок по диагонали несколько раз и привяжите на ручку сумки.
Фото: @maria_the_label
16, 17. Как головной убор и топ Для создания головного убора из платка сложите его по диагонали, расположите на затылке сгибом вниз, опустив голову вниз, соберите все концы платка на лбу и завяжите в узел. Для топа: расправьте платок и обернитесь им, перекрестив концы на груди, скрутите каждый из концов, оберните их вокруг шеи и завяжите сзади в узел.
Фото: @kathkathstudio
18. В стиле бохо
Сложит платок по диагонали, плотно обверните им голову, собрав и завязав концы сзади на затылке или чуть сбоку.
Фото: @monasultan
19. Как палантин
Большой платок сложите по диагонали, обвяжите вокруг головы, перекрестив концы спереди, и свободно завяжите сзади.
Фото: @silk.made
20. Как украшение на руку
Сложите платок несколько раз по диагонали, убрав концы внутрь. Оберните дважды вокруг запястья, завязав аккуратный узелок.
Фото: @monelliandco
21. Как украшение на ногу
Действуйте так же, как при создании браслета из платка: сложите небольшой платок по диагонали, убрав внутрь концы, оберните вокруг запястья, завяжите небольшой узелок.
Фото: @sundaybrunchpl
22. В качестве кушака
Сложите платок несколько раз по диагонали и оберните им талию, завязав концы в узелок.
Фото: @silk.life
23. Через плечо
Сложите платок по диагонали, перекиньте через плечо наискосок и завяжите узлом на талии.
Фото: @deluneetmoi
24. Как парео
На пляже большой квадратный или прямоугольный платок, завязанный вокруг талии, может выступить в роли парео.
Фото: @emmanuellesilk
20 способов завязать платок: видео