Как повязать шёлковый платок: 24 способа + видео

Основные способы носить шёлковый платок

1. Классический способ — на шее Сложите небольшой платок по диагонали, оберните вокруг шеи один раз, завяжите концы на затылке в небольшой узелок.

Фото: @clareshawfineart

2. Второй классический способ — на шее Сложите небольшой платок по диагонали, оберните вокруг шеи и завяжите узлом спереди.

Фото: @yarn_and_copper

3. Как галстук

Сложите платок несколько раз по диагонали и завяжите спереди галстучным узлом, оставив свободными концы.

Фото: @monelliandco

4. Как шарф

Сложите платок в несколько раз по прямой и обвяжите вокруг шеи одним из способов повязывания шарфа.

Фото: @silkandart

5. Классический способ — на голове

Сложите платок пополам, накиньте на голову, перекрестите концы на шее спереди и завяжите в узел на затылке.

Фото: @rachelannjensen

6. Без узла

Сложите платок по диагонали и перекиньте свободно через шею. Чтбы платок не спадал, можно перехватить его на талии ремешком.

Фото: @magdalenamieszkowska

7. Повязка для волос

Сложите платок по диагонали несколько раз, обвяжите голову, а концы перекрестите на лбу и завяжите на затылке узлом.

Фото: @grecian_chic

8. Повязка для волос со свободными концами

Сложите платок в 4 раза по прямой, обвяжите вокруг головы и завяжите узел на затылке, оставив концы свободными.

Фото: @kueen.se 9. Повязка для волос с бантом

Сложите платок несколько раз по диагонали, оберните вокруг головы, сделайте узел и бант, концы завяжите узлом и спрячьте под повязку.

Фото: @texas_and_the_artichoke

10. Лента для хвоста или пучка

Сложите платок несколько раз по диагонали и обвяжите им хвостик или пучок.

Фото: @hannahstraffordtaylor

11. Косынка

Небольшой платок сложите по диагонали и завяжите под подбородком.

Фото: @love_scarvez

12. Ещё вариант косынки

Сложите небольшой платок по диагонали, накиньте на голову и завяжите узлом на затылке.

Фото: @gamzetavukcuoglu

13. Бюстье

Сложите платок пополам, оберните вокруг груди, сформировав бюстье, спереди завяжите узлом.

Фото: @mogafashion

14. Топ с открытыми плечами

Большой квадратный платок сложите по диагонали, расположите сгиб на талии и завяжите концы сзади. Верхние концы обвяжите вокруг шеи.

Фото: @silk.and.more

15. Украшение для сумки

Сложите платок по диагонали несколько раз и привяжите на ручку сумки.

Фото: @maria_the_label

16, 17. Как головной убор и топ Для создания головного убора из платка сложите его по диагонали, расположите на затылке сгибом вниз, опустив голову вниз, соберите все концы платка на лбу и завяжите в узел. Для топа: расправьте платок и обернитесь им, перекрестив концы на груди, скрутите каждый из концов, оберните их вокруг шеи и завяжите сзади в узел.

Фото: @kathkathstudio

18. В стиле бохо

Сложит платок по диагонали, плотно обверните им голову, собрав и завязав концы сзади на затылке или чуть сбоку.

Фото: @monasultan

19. Как палантин

Большой платок сложите по диагонали, обвяжите вокруг головы, перекрестив концы спереди, и свободно завяжите сзади.

Фото: @silk.made

20. Как украшение на руку

Сложите платок несколько раз по диагонали, убрав концы внутрь. Оберните дважды вокруг запястья, завязав аккуратный узелок.

Фото: @monelliandco

21. Как украшение на ногу

Действуйте так же, как при создании браслета из платка: сложите небольшой платок по диагонали, убрав внутрь концы, оберните вокруг запястья, завяжите небольшой узелок.

Фото: @sundaybrunchpl

22. В качестве кушака

Сложите платок несколько раз по диагонали и оберните им талию, завязав концы в узелок.

Фото: @silk.life

23. Через плечо

Сложите платок по диагонали, перекиньте через плечо наискосок и завяжите узлом на талии.

Фото: @deluneetmoi

24. Как парео

На пляже большой квадратный или прямоугольный платок, завязанный вокруг талии, может выступить в роли парео.

Фото: @emmanuellesilk

20 способов завязать платок: видео