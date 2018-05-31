«Боржоми» в обновленной упаковке популяризует активный образ жизни 

Представители компании-производителя отмечают, что обновленная упаковка «Боржоми» рассчитана на покупателей различных возрастных категорий. Новый дизайн напоминает о том, что активное времяпрепровождение органично сочетается с хорошим настроением. На бутылках и банках с водой появились яркие изображения атрибутов различных видов активного отдыха (велосипеды, мячи, ракетки и пр.).
Директор по маркетингу IDS Borjomi Russia Татьяна Сырцева подчеркивает, что компания выпускает качественную продукцию, которая будет дарить свежесть и позитив во время занятий любым видом спорта. Представители торговой марки считают, что активный отдых и «Боржоми» всегда будут дополнять друг друга. Это позволит бренду с более чем столетней историей оставаться популярным и востребованным.