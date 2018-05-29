Микаил и 2007 козлят

Жизнь Микаила Танкиева похожа на компьютерную игру «Счастливый фермер». В ней нужно превратить заброшенный хуторок в процветающий агрокомплекс: можно разводить домашних животных, собирать урожай и даже брать кредиты. Только вместо экрана монитора у ингушского фермера — десять гектаров земли. В его хозяйстве — коровы, бараны, домашняя птица. Но главная гордость Танкиева — козы. По информации региональных властей, Микаил единственный в республике разводит их в промышленных масштабах.

Мега-стадо

— Недавно увидел сюжет о козах, которых держат в квартирах. Кто-то даже научил их пользоваться лотком. По опыту знаю: козы очень свободолюбивые. Долго не могут находиться в закрытом пространстве. Как можно запереть этих животных в маленькой комнатке! — удивляется фермер Микаил.

У него на ферме вольно пасутся 2007 коз. К этим животным у Микаила с детства особое отношение.

— У нас во дворе был домашний питомец — козёл Боря, — вспоминает предприниматель. — Мы с друзьями приручили его. Он стал как собачка. С нами играл, а чужака мог и боднуть. Поэтому, занявшись сельским хозяйством, я в первую очередь подумал о козоводстве.

Свой выбор Микаил сравнивает с приобретением одежды. Никто не хочет носить то, что есть у всех. Так же и в сельском хозяйстве: хотелось делать что-то оригинальное, быть первопроходцем. Именно поэтому вместе с компаньонами решили первыми в Ингушетии заняться козоводством.

— Начиналось все с десяти коз года четыре назад, — вспоминает фермер. Через год его стадо увеличилось до 200 голов. Для нас тогда это было рекордом, и мы вошли в сельскохозяйственный раж.

Сегодня в стаде Микаила больше двух тысяч животных. Уместить такое количество скота в домашнем подворье было невозможно. Нужно было расширяться.

Дорога к козам

Администрация района выделила Микаилу 10 гектаров земли в аренду на 49 лет. Ее пришлось заново распахивать: по словам фермера, весь участок был в зарослях кустарника.

Он построил загоны для скота, оставшуюся землю использует под пастбища. Питаются козы травой и листьями деревьев и кустарников. Поэтому альпийские луга и леса — идеальное место для их разведения.

— Видите поляну? Она вся была покрыта кустами и поваленными деревьями, — вспоминает Микаил. — Мы расчистили территорию. Сейчас этими бревнами топим ферму.

Раньше по грунтовой дороге до фермы можно было добраться лишь на грузовике. Теперь село Сагопши с хозяйством соединяет асфальтированная дорога. Её построили по федеральной целевой программе «Юг России».

Дорога для фермера стала бесплатной, а вот за подведение воды пришлось платить самому. До этого ее на ферму возили четырехтонными цистернами, сейчас есть своя.

— Правда, на геологоразведку и бурение потратили больше семи миллионов своих денег, — уточняет фермер.

О природном газе и электричестве в Сагопши пока только мечтают. До ближайшей электростанции — около пяти километров. Установка ЛЭП своими силами обойдется в четыре с половиной миллиона рублей, и пока ферму освещает шумный дизельный генератор.

Дефицитный продукт

Микаил готов терпеть отсутствие инфраструктуры ради того, чтобы делать экологически чистый продукт.

— Молоко у нас нарасхват. В соседних регионах козьих ферм нет, ближайшая — в Ставропольском крае, оттуда к нам молоко не везут, — говорит Михаил.

В сутки одна коза дает девять литров молока, коз доят дважды в день — все делается вручную, Микаил привлекает доярок из соседнего села. Оптовые покупатели сами забирают молоко и развозят по торговым точкам. На ферме литр молока стоит 100 рублей, на рынке цена увеличивается вполовину — до 150 рублей.

По словам Микаила, козье молоко ценится выше, чем коровье. В нем — масса полезных микроэлементов: кальций, калий, фосфор. Да еще и на 13 процентов меньше лактозы и оно гораздо менее аллергенное. Поэтому его часто рекомендуют пить детям.

— Вспоминаю детство моих детей, — говорит Микаил. — Мы для них покупали козье молоко у частников. Очередь была расписана на несколько дней вперед.

Халяльное мясо

Козье стадо дает не только полезное молоко, но и вкусное мясо. Но для мясного производства поголовье у Микаила пока невелико, так что животных он забивает не часто.

— Вообще, мы хотим развести больше коз. Но если люди обращаются за мясом, то не отказываем. Иногда режем и для себя, и для работников фермы.

На ферме килограмм козлятины стоит 300 рублей, на рынке — еще дороже.

— Козлятина — диетическое мясо, почти без жира, поэтому она популярна. Его могут есть даже пожилые люди с проблемами с сердцем и сосудами. К тому же его разрешено есть мусульманам, что немаловажно для жителей Северного Кавказа, — говорит фермер.

Альфа-козлы и ведомые козочки

Почти весь световой день козы Микаила проводят на пастбищах. Ночуют они в крытых загонах.

— Козы плохо переносят высокие и низкие температуры. В мороз могут даже начать дрожать. А еще они не любят затяжные дожди и сырые помещения, — говорит Микаил.

С января по март козы приносят потомство. Каждая самка рожает по два-три козленка, очень редко — одного. Для пастухов это самый напряженный период работы.

— Рабочие круглосуточно дежурят, — объясняет фермер, — важно сразу отделять новорожденных от основного стада. Иначе часть малышей может погибнуть под копытами взрослых особей.

У коз, как и у других стадных животных, есть свои лидеры. Вожак решает, куда идти и где будут пастись подопечные. За ним козы могут идти бесконечно, пока он не развернется.

— Стадо большое, одному вожаку с двумя тысячами собратьев не справиться. И вот самец может отделить себе, например, двести козочек и уйти с ними. Представьте, если каждый поступит так же! — говорит Микаил. — Это будет с десяток мини-отар. Где мы найдем столько работников, чтобы за ними уследить!

На ферме придумали способ, как решить проблему с лидерскими амбициями козлов. Самки и молодняк пасутся сами по себе, а козлы содержатся отдельно, чтобы не уводили стадо в горы.

Работа вдали от цивилизации

На ферме Микаила работают местные жители — большинство из них живет здесь же.

— Мы, конечно, оторваны от цивилизации, но можем выехать с фермы в любой момент. Нас бесплатно кормят, нам отдали несколько коз, делятся готовой продукцией, да к тому же зарплату платят, — говорит работник Науруз Умарханов. Вместе с ним на ферме живет его жена.

Иногда отару приходится возвращать из соседней Северной Осетии. От кошары животные уходят на двадцать километров.

Наурузу помогают пасти стадо собаки. Волки всегда не прочь полакомиться козлятиной, поэтому стадо сопровождают кавказские овчарки и алабаи.

— Как-то водитель заплутал, заехал узнать дорогу, так овчарки отгрызли боковые зеркала. Пока мы не вышли, псы не выпускали машину, — говорит Науруз.

Кабинетные войны

Микаил уверен, что на арендованных гектарах можно содержать гораздо больше домашних животных. Его цель — довести стадо до пятнадцати тысяч голов.

— Мы продолжаем развиваться, вот, подняли фундамент для козлятников. Построим три помещения с толстыми стенами, чтобы скот чувствовал себя комфортно.

В прошлом году ферма Микаила получила поддержку от государства. По программе «Семейное фермерство» фермеру выделили около трех миллионов рублей.

— Рассчитываем получить и субсидию на молоко. Минсельхоз компенсирует определенную сумму на производство литра молока. Но сколько это будет денег, пока неясно, мы просто регулярно сдаем отчеты по надою, — говорит он.

Микаил пытался получить кредиты на развитие бизнеса, но устал бегать по кабинетам и собирать необходимые документы.

— Получить сельскохозяйственный кредит очень тяжело. Я полгода бегал по кабинетам, собирал кипы документов, тратил силы и время. Приходишь, думаешь, ну, вот сегодня точно дадут, а они просят очередную бумажку. Через несколько месяцев руки опустились. Больше за кредитом не обращался, — жалуется предприниматель.

Пока бизнес Микаила приносит относительно небольшой доход. Для получения большей прибыли, надо разводить больше коз, считает фермер, а еще — наладить переработку молока и делать козий сыр. Его часто спрашивают на ферме.