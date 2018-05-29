Сделать ЭКО можно и в Костроме

Еще в начале года на Никитской улице в Костроме открылась клиника известной российской сети «Центр ЭКО». Учреждение сразу было ориентировано на полный цикл лечения, а значит оборудовано современной эмбриологической лабораторией.

Рабочий день у врача-репродуктолога Натальи Евгеньевны Шпиллер сегодня начинается с переноса эмбрионов. Готовые к встрече с мамой будущие малыши уже ждут часа Х в катетере. Несколько секунд, и манипуляция завершена. Через 14 дней контроль анализа на ХГЧ — наступила ли беременность? Две полоски на тесте особо нетерпеливых мам к этому дню обычно уже подтверждают: чудо наступило.

А между тем сегодня каждая 7-я пара испытывает сложности с самостоятельным зачатием. По рекомендации ВОЗ , если беременность не наступила в течение года, это повод обратиться к врачу. Но, к сожалению, мало какая пациентка клиники ЭКО имеет стаж бесплодия всего 1-3 года. В среднем на самостоятельные попытки, затянувшееся обследование и лечение уходит 5-10 лет. Для многих ЭКО — это последняя надежда, крайняя мера после долгих лет. Но неудивительно, что эти же семьи, уже держа на руках долгожданных малышей, честно признаются: «Надо было обращаться раньше». Средний возраст пациентки клиники «Центр ЭКО» в Костроме 33-35 лет, но есть и старше, потратившие на борьбу с бесплодием половину своей жизни.

Н. Е. Шпиллер: «ЭКО, как эффективный метод борьбы с бесплодием, все больше входит в нашу жизнь. Процедура стала доступнее финансово, эффективнее и безопаснее, поэтому и доверие к ней больше. Уже не менее 6 млн людей в мире были зачаты с помощью экстракорпорального оплодотворения. Многие сами стали родителями, опровергнув миф о „стерильности“ ЭКО-деток. А счастье и эйфорию, когда родители в первый раз видят на экране УЗИ будущего малыша, слышат биение сердечка после долгих лет борьбы с бесплодием, не передать словами!»

Все варианты лечения

Профессия врача-репродуктолога в какой-то мере творческая. Найти причину бесплодия и способ ее обойти, назначить подходящую терапию или расписать протокол стимуляции именно для этого случая — все это требует особого мышления и опыта.

«В своей работе приходится сталкиваться с разными жизненными и клиническими ситуациями. Мы видим, как растет мужской фактор бесплодия, поэтому все чаще используем метод ИКСИ в своей работе. Приходят семьи с вторичным бесплодием, когда хочется еще детей, а не получается, а также после неудачных попыток лечения в других клиниках. Для этих пар опыт нашего «Центр ЭКО» это последняя надежда иметь родных деток» — рассказывает Наталья Евгеньевна Шпиллер.

Многие наслышаны, что ЭКО — дорогостоящая процедура. Но не все знают, что процедуру в клинике «Центр ЭКО» можно пройти и бесплатно, по полису ОМС. Если необходим донорский материал, то он оплачивается пациентом отдельно. На консультации врач-репродуктолог подробно объясняет, какие документы и анализы нужны. Она, кстати, тоже бесплатная.

Тем семьям или одиноким женщинам, кому необходим и кто готов привлечь донорский материал, предлагают воспользоваться большим банком донорской спермы и яйцеклеток. Широкий спектр генетической диагностики пользуется спросом у пар позднего репродуктивного возраста и тех, кто так или иначе столкнулся с генетическими патологиями. Также сеть клиник «Центр ЭКО» известна в России 15-летним успешным опытом ведения программ суррогатного материнства.

А между тем в лаборатории…

Благодаря точным и умелым рукам эмбриолога А. М. Геворкян встречаются женские и мужские клетки, зарождается человеческая жизнь. В инкубаторе, в особой газовой среде и тщательно поддерживаемой температуре под постоянным контролем развиваются эмбрионы. При необходимости некоторым из них на пятые сутки развития эмбриолог проведет биопсию, забрав несколько клеток на генетический анализ. Один или два эмбриона перенесут будущей маме, остальные заморозят в жидком азоте при температуре -196°С — на случай неудачной попытки или на будущее, когда родители захотят еще одного ребенка. Тогда из сосуда Дюара достанут «соломинку» с хранящимися эмбрионами, которые после оттаивания «проснутся» и возобновят свое развитие. И даже неважно, сколько они пробыли в своем сне в клинике «Центр ЭКО» Костромы — один месяц или 25 лет.

Отсроченное материнство

Несколько лет назад, когда Алла Пугачева Максим Галкин стали родителями двойняшек, было объявлено, что певица еще несколько лет назад заморозила свои яйцеклетки. Во многих странах уже не нонсенс, что мужчины перед военной службой сдают свой генетический материал на заморозку. И сегодня это тот шаг, о котором должен задуматься каждый. К сожалению, пары все чаще откладывают рождение детей, поздно заводят семьи или проходят длительное лечение. Своевременная криоконсервация генетического материала — спермы и яйцеклеток — позволит воспользоваться ими в будущем. Ключевой момент, что клетки были собраны в молодом возрасте, поэтому дадут крепкие эмбрионы и здоровых малышей.

Клиника «Центр ЭКО» ведет прием по адресу Кострома, ул. Никитская, д.15 www.clinica-ivf.ru+7 (4942) 46-54-47. Запишитесь на бесплатную консультацию!

Вшить в ссылку ютм метку

Еще в начале года на Никитской улице в Костроме открылась клиника известной российской сети «Центр ЭКО». Учреждение сразу было ориентировано на полный цикл лечения, а значит оборудовано современной эмбриологической лабораторией.

Рабочий день у врача-репродуктолога Натальи Евгеньевны Шпиллер сегодня начинается с переносаэмбрионов. Готовые к встрече с мамой будущие малыши уже ждут часа Х в катетере. Несколько секунд, и манипуляция завершена. Через 14 дней контроль анализа на ХГЧ — наступила ли беременность? Две полоски на тесте особо нетерпеливых мам к этому дню обычно уже подтверждают: чудо наступило.

А между тем сегодня каждая 7-я пара испытывает сложности с самостоятельным зачатием. По рекомендации ВОЗ, если беременность не наступила в течение года, это повод обратиться к врачу. Но, к сожалению, мало какая пациентка клиники ЭКО имеет стаж бесплодия всего 1-3 года. В среднем на самостоятельные попытки, затянувшееся обследование и лечение уходит 5-10 лет. Для многих ЭКО — это последняя надежда, крайняя мера после долгих лет. Но неудивительно, что эти же семьи, уже держа на руках долгожданных малышей, честно признаются: «Надо было обращаться раньше». Средний возраст пациентки клиники «Центр ЭКО» в Костроме 33-35 лет, но есть и старше, потратившие на борьбу с бесплодием половину своей жизни.

Н. Е. Шпиллер: «ЭКО, как эффективный метод борьбы с бесплодием, все больше входит в нашу жизнь. Процедура стала доступнее финансово, эффективнее и безопаснее, поэтому и доверие к ней больше. Уже не менее 6 млн людей в мире были зачаты с помощью экстракорпорального оплодотворения. Многие сами стали родителями, опровергнув миф о „стерильности“ ЭКО-деток. А счастье и эйфорию, когда родители в первый раз видят на экране УЗИ будущего малыша, слышат биение сердечка после долгих лет борьбы с бесплодием, не передать словами!»

Все варианты лечения

Профессия врача-репродуктолога в какой-то мере творческая. Найти причину бесплодия и способ ее обойти, назначить подходящую терапию или расписать протокол стимуляции именно для этого случая — все это требует особого мышления и опыта. «В своей работе приходится сталкиваться с разными жизненными и клиническими ситуациями. Мы видим, как растет мужской фактор бесплодия, поэтому все чаще используем метод ИКСИ в своей работе. Приходят семьи с вторичным бесплодием, когда хочется еще детей, а не получается, а также после неудачных попыток лечения в других клиниках. Для этих пар опыт нашего „Центр ЭКО“ это последняя надежда иметь родных деток» — рассказывает Наталья Евгеньевна Шпиллер.

Многие наслышаны, что ЭКО дорогостоящая процедура. Но не все знают, что процедуру в клинике «Центр ЭКО» можно пройти и бесплатно, по полису ОМС. Если необходим донорский материал, то он оплачивается пациентом отдельно. На консультации врач-репродуктолог подробно объясняет, какие документы и анализы нужны. Она, кстати, тоже бесплатная.

Тем семьям или одиноким женщинам, кому необходим и кто готов привлечь донорский материал, предлагают воспользоваться большим банком донорской спермы и яйцеклеток. Широкий спектр генетической диагностики пользуется спросом у пар позднего репродуктивного возраста и тех, кто так или иначе столкнулся с генетическими патологиями. Также сеть клиник «Центр ЭКО» известна в России 15-летним успешным опытом ведения программ суррогатного материнства.

А между тем в лаборатории…

Благодаря точным и умелым рукам эмбриолога А. М. Геворкян встречаются женские и мужские клетки, зарождается человеческая жизнь. В инкубаторе, в особой газовой среде и тщательно поддерживаемой температуре под постоянным контролем развиваются эмбрионы. При необходимости некоторым из них на пятые сутки развития эмбриолог проведет биопсию, забрав несколько клеток на генетический анализ. Один или два эмбриона перенесут будущей маме, остальные заморозят в жидком азоте при температуре -196°С — на случай неудачной попытки или на будущее, когда родители захотят еще одного ребенка. Тогда из сосуда Дюарадостанут «соломинку» с хранящимися эмбрионами, которые после оттаивания «проснутся» и возобновят свое развитие. И даже неважно, сколько они пробыли в своем сне в клинике «Центр ЭКО» Костромы — один месяц или 25 лет.

Отсроченное материнство

Несколько лет назад, когда Алла Пугачева и Максим Галкин стали родителями двойняшек, было объявлено, что певица еще несколько лет назад заморозила свои яйцеклетки. Во многих странах уже не нонсенс, что мужчины перед военной службой сдают свой генетический материал на заморозку. И сегодня это тот шаг, о котором должен задуматься каждый. К сожалению, пары все чаще откладывают рождение детей, поздно заводят семьи или проходят длительное лечение. Своевременнаякриоконсервация генетического материала — спермы и яйцеклеток — позволит воспользоваться ими в будущем. Ключевой момент, что клетки были собраны в молодом возрасте, поэтому дадут крепкие эмбрионы и здоровых малышей.

Клиника «Центр ЭКО» ведет прием по адресу Кострома, ул. Никитская, д.15 www.clinica-ivf.ru+7 (4942) 46-54-47. Запишитесь на бесплатную консультацию!