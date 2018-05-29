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«Яблоня в белых кудрявых цветах»: в уфимском саду расцвели нежные бутоны
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«Яблоня в белых кудрявых цветах»: в уфимском саду расцвели нежные бутоны 

ufa1.ru 43 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Уфимский сад Матросова превратился в живописную картину талантливого художника. В парке расцвели яблони. Деревья залились нежно-розовыми красками. На фоне сочной ранней зелени перламутровые цветы, словно крупинки ярких алмазов, встречают горожан ласковыми переливами. В прозрачных звонких каплях воды, возвышающихся над фонтаном, отражается этот нежный бледно-фиолетовый и розовый цвет. Уфимцы с удовольствием вдыхают ароматы прекрасных бутонов.
Горожане торопятся запечатлеть природную живопись и с удовольствием фотографируются на фоне благоухающих яблонь.
Нежные лепестки крошечных бутонов шелестят на прохладном весеннем ветру. Палитра красок маленьких соцветий потрясает: от белоснежного лепестки плавно переходят в ярко-розовый и фиолетовый. В самом сердце цветов, словно тонкие иголочки, выглядывают тычинки.
Нежные яблони, как предвестники яркого лета, готовят горожан к буйству природных красок.
Грозди ярких цветов совсем скоро волею природы превратятся в сочные плоды. А пока грозди прекрасных соцветий восхищают и уфимцев, и гостей столицы.
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