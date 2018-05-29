На Среднем Урале расширяются возможности медицинской реабилитации

В Областном центре реабилитации инвалидов открылась новая сенсорная комната. Занятия здесь рекомендованы для всех клиентов, но наиболее полезны они будут людям с нарушениями слуха, зрения, тактильной или вестибулярной чувствительности.

Сенсорная комната — это большое пространство, насыщенное различного рода аудиальными, визуальными и тактильными стимуляторами.

Одной из первых в сенсорной комнате побывала пациентка, перенесшая инсульт. Ей необходимо восстановить двигательные возможности, вновь освоить тело и научиться управлять руками, ногами, удерживать равновесие и ходить без опоры. Для достижения этих результатов клиентка выбрала лабиринт.

«Интерактивный пол помогает людям совершенствовать движения тела, рук и ног, а также тренировать память и внимание. После лабиринта женщина идет по тактильным дискам различной фактуры, которые воздействуют на точки ступней и помогают развитию баланса, координации», — рассказали в центре.

Еще оной особенностью сенсорной комнаты являются бесконтактные музыкальные инструменты. Они снабжены высокочувствительными датчиками движения: движения человека преобразуются в звуки, получается мелодия. Такая игра активизирует слух, внимание, совершенствует движения, повышает возможность больше чувствовать и осознавать тело.

Самой приятной в сенсорной комнате является кровать с подогреваемым водяным матрасом. Она мягко повторяет форму тела и создает приятные вибрации, так достигается состояние глубокого расслабления и спокойствия.

Управляется все оборудование сенсорной комнаты с компьютера на рабочем месте психолога. Можно программировать разные цвета и длительность свечения оборудования, при помощи визуальных картинок, звукового и светового оборудования создавать различные темы окружения. Например, можно создать атмосферу любого времени года, поместить человека на пляж или «отправить» в космос, организовать виртуальную экскурсию по столицам мира, даже «провести» его по улочкам Парижа к сердцу столицы — Эйфелевой башне.

Отметим, развитие Областного центра реабилитации инвалидов ведется под контролем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева . В 2015 году введена в эксплуатацию вторая очередь учреждения, что позволило внедрить современные технологии комплексной социальной реабилитации и абилитации инвалидов. Ежегодно центр обслуживает более 1600 человек. Сегодня в ОЦРИ сформированы методические, информационные и материально-технические условия для работы с инвалидами всех категорий.

Напомним, в Свердловской области ведется комплексная работа по обеспечению комфортных условий проживания людей с ограниченными возможностями здоровья, действует Совет при губернаторе Свердловской области по делам инвалидов, создана комиссия для координации работы по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, реализуется около 40 региональных нормативных правовых актов в этой сфере. Программа «Доступная среда» была утверждена еще в 2014 году. В 2017 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также подписал постановление правительства, увеличивающее в три раза объем средств на создание доступной среды для инвалидов: в 2017 году на реализацию мероприятий по созданию доступной и комфортной среды для инвалидов будет направлено 447,7 миллиона рублей из областного и федерального бюджетов.