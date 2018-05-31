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Мизулина: регионы просят разрешить выездные регистрации брака
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Мизулина: регионы просят разрешить выездные регистрации брака 

Парламентская газета 43 минуты назад
Фото: Парламентская газета
К сенаторам поступают многочисленные обращения от регионов с просьбой разрешить на законодательном уровне регистрацию браков вне помещений ЗАГСа. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина.
«Такие обращения связаны с тем, что в регионах восстановлены многие памятники культуры, дворцы, усадьбы», — пояснила сенатор. В то же время на федеральном уровне принять соответствующий закон пока не удалось. «Некоторые регионы, в том числе Москва и Московская область, закрепили такое разрешение собственными нормативными актами», — отметила Елена Мизулина.
По мнению парламентария, пришло время продумать механизм, который позволил бы внедрить подобную практику по всей стране. «Многие люди хотят, чтобы запоминающейся была сама процедура регистрации их брака, — подчеркнула сенатор. — Востребованность этого растёт, такова реальность».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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