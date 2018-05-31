Россиянам разрешат жениться в музеях и усадьбах

В скором времени жениться и выходить замуж можно будет не только в ЗАГСах, но и в музеях. Законопроект о выездной регистрации брака разработает заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина

«Свадебное кольцо Подмосковья» расширят на всю страну

«К нам поступают многочисленные обращения от регионов с просьбой разрешить на законодательном уровне регистрацию браков вне помещений ЗАГСов », — рассказала сенатор. Взяв курс на развитие туризма, за последние годы субъекты Федерации восстановили многие памятники культуры, дворцы, усадьбы. «Раскрутить» отреставрированные объекты дальновидные губернаторы рассчитывают, в том числе, свадебными церемониями. «Новобрачные вместе со своими друзьями, родственниками приезжают в музеи. Делают фотосессии. Тем самым привлекая туда посетителей», — рассказал председатель Комитета Московской областной Думы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов

В то же время на федеральном уровне закона о выездных бракосочетаниях пока нет. «Некоторые регионы, в том числе Москва и Московская область, закрепили такое разрешение собственными нормативными актами», — сказала Елена Мизулина. В Московской области, к примеру, для проведения церемоний был даже разработан специальный перечень объектов — «Свадебное кольцо Подмосковья», включающий 10 музеев области. В том числе — мемориальный музей-заповедник П. И. Чайковского, литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово», музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим». В зависимости от усадьбы потенциальным новобрачным предлагаются разные «виды» свадеб — «крестьянская», «дворянская», «купеческая».

«Востребованность такой романтичной, красивой, запоминающейся процедуры особенно у молодёжи растёт, — признала Елена Мизулина. — Это реальность. Может быть, возможность выбора приведёт к тому, что число молодых пар, которые захотят так регистрировать брак, увеличится».

Глас регионов в Совете Федерации услышан

Законопроекты о выездной регистрации брака вносили в Госдуму Тюменская областная дума, Московская областная дума, законодатели Санкт-Петербурга. Однако указанные инициативы в Правительстве не поддержали. «С предложением разрешить выездную регистрацию брака Минюст соглашался, но данные законопроекты не были должным образом подготовлены», — объяснила начальник отдела Департамента Минюста по вопросам правовой помощи и взаимодействию с судебной системой Лариса Крыканова.

По мнению представителя Правительства, в законодательстве необходимо закрепить само понятие — «выездная регистрация брака», а также установить требования к местам, где будет разрешена церемония. «На наш взгляд, это могут быть объекты культурного наследия, но не рестораны и дома отдыха», — пояснила Лариса Крыканова.

Повсеместное внедрение такой практики потребует и выделения дополнительных средств, предупредили представители регионов, где выездная регистрация брака уже разрешена. Прежде всего — на расширение штата сотрудников ЗАГСа и обустройство для них рабочих мест в музеях и усадьбах. «Отдельных, подходящих для этих целей кабинетов в усадьбах нередко нет, — признал Олег Рожнов. — А перестраивать для этих целей здания нельзя, это нарушение их аутентичности».

Первый заместитель председателя комитета ЗАГСа Новгородской области Мария Петрова рассказала, что до 2017 года в регионе ежегодно заключалось около 200 выездных браков в музеях и усадьбах. «Это вызывало проблемы для органов ЗАГСа и негативно влияло на оказание других услуг», — признала она.

По словам представителя региона, выездная регистрация брака требует больше времени из-за дороги до усадьбы — в среднем около полутора часов. «В результате люди выезжали на церемонию, а в помещениях самих ЗАГСов сотрудников не хватало», — отметила она. Обижало работников ЗАГСа и отношение потенциальных новобрачных. «Они почему-то решили, что ЗАГСы зарабатывают на этом деньги, хотя мы брали за эту услугу только обычную госпошлину, и просили показать им всех сотрудников, чтобы самим выбрать того, кто проведёт церемонию. Указывали, в какой одежде наш сотрудник должен на церемонию прийти», — рассказала Мария Петрова.

Как минимум двадцать озвученных представителям регионов предложений войдут в основу нового законопроекта.

При разработке законопроекта о выездной регистрации брака сенаторы учтут предложения регионов, пообещала Елена Мизулина. «Как минимум двадцать озвученных представителям регионов предложений войдут в основу нового законопроекта», — сказала парламентарий.