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Город в тюльпанах: смотрим на самые красивые места для цветочных селфи в Екатеринбурге
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Город в тюльпанах: смотрим на самые красивые места для цветочных селфи в Екатеринбурге 

e1.ru 37 минут назад
Фото: e1.ru
Главная примета конца мая на Урале — не только традиционные заморозки, но и расцветающие тюльпаны. В этом году, припозднившись на несколько дней (погода-то не шепчет), они всё-таки сделали над собой усилие и распустились. Мы поснимали эту хрупкую красоту, которая преображает наш город и превращает его из промышленного центра в романтично-прогулочный.
Тюльпаны набирают цвет пока очень робко, например, на площади Труда они едва-едва показали бутончики. Но к выходным, сомнений нет, все клумбы раскрасятся в красный, лиловый, жёлтый и белый.
С началом цветущего сезона эти места становятся самыми популярными площадками для селфи: красотки делают фото рядом с бутонами, потому что ни один тюльпан ещё женской красоты не испортил. А когда алые тюльпаны десятками тысяч стали высаживать у Храма-на-Крови, чувствительные к прекрасному горожане начали приходить и смотреть на эти поля как на достопримечательность.
А какие тюльпановые места знаете вы? Где неподалёку от вашего дома самые красивые клумбы? Может быть, в вашем дворе тюльпановоды навели красоту? Давайте сделаем вместе цветочную карту, по которой можно составить маршрут для романтических прогулок. Присылайте адреса мест и фото (можно и селфи) на нашу почту news@corp. e1.ru с пометкой «тюльпаны».
Только умоляем — не рвите цветы на газонах, лучше купите у бабушек, которые выращивают их в своих садах — и будет всем нам счастье и майское настроение.
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