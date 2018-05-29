Старейший житель ЮАР решил бросить курить в 114 лет

Самый старый житель Южно-Африканской Республики Фредди Блом решил расстаться с табаком в возрасте 114 лет. Много лет назад пожилому мужчине удалось полностью завязать с алкоголем, сообщил портал eg.ru

Отмечается, что Блом вообще не курит сигареты. Вместо них он предпочитает сигареты и самокрутки.

Несмотря на почтенный возраст, мужчина прекрасно себя чувствует. Он самостоятельно передвигается, одевается и принимает душ. Блом хочет добиться того, чтобы его считали самым старым человеком Земли. Прежде этот титул носила 117-летняя жительница Ямайки Виолетта Мосс-Браун, но она умерла.

На днях 113-летняя жительница Великобритании Бесси Кэмм скончалась в доме престарелых в городе Ротерем.