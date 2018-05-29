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Старейший житель ЮАР решил бросить курить в 114 лет
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Старейший житель ЮАР решил бросить курить в 114 лет 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Самый старый житель Южно-Африканской Республики Фредди Блом решил расстаться с табаком в возрасте 114 лет. Много лет назад пожилому мужчине удалось полностью завязать с алкоголем, сообщил портал eg.ru.
Отмечается, что Блом вообще не курит сигареты. Вместо них он предпочитает сигареты и самокрутки.
Несмотря на почтенный возраст, мужчина прекрасно себя чувствует. Он самостоятельно передвигается, одевается и принимает душ. Блом хочет добиться того, чтобы его считали самым старым человеком Земли. Прежде этот титул носила 117-летняя жительница Ямайки Виолетта Мосс-Браун, но она умерла.
На днях 113-летняя жительница Великобритании Бесси Кэмм скончалась в доме престарелых в городе Ротерем.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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