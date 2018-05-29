Меладзе и Джанабаева показали любовь

На выходных звездная пара побывала на церемонии вручения премий телеканала RU.TV. Альбина появилась на красной дорожке в вечернем платье цвета весенней травы с впечатляющим декольте. Певица шла под руку с любимым мужчиной и в какой-то момент прямо на красной дорожке артисты поцеловались, вызвав восторг у публики и журналистов.

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

26 Май 2018 в 1:02 PDT Позже Джанабаева опубликовала видео проявления чувств в Insta и подписчики также порадовались за артистов: «Мне кажется, этого момента ждала вся страна», «Вы так хорошо смотритесь вместе, что вновь и вновь хочется вами любоваться!», «Какая вы роскошная пара! Платье цвета доллара на самой красивой женщине и красивый, лучший мужчина мира рядом! Браво!».

Напомним, в 2014 году Меладзе сообщил о разводе с супругой Ириной. Как выяснилось, в 2004 году Альбина подарила Валерию сына Константина.

Спасибо дорогие, за все комплименты, которыми вы меня одарили вчера и сегодня! Немного о моем образе: Стиль @lisovets_kasap невероятный наряд @anikadesigner колье @vintagedream_ru макияж и прическа @olga_armand 💚💚💚🌳🥒🥦#fresh #freshness #redcarpet

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

27 Май 2018 в 3:24 PDT «Скрывать и не афишировать свои отношения — это разные вещи, — говорила Джанабаева в одном из недавних интервью. — В нашей с Валерой истории были разные периоды, но мы прошли это. И сейчас могу говорить открыто, что счастлива. Многое произошло внутри меня, я успокоилась и приоткрыла часть своей жизни. Мне приятно получать обратную связь от подписчиков в «Инстаграме». Я вела достаточно закрытую жизнь и до сих пор считаю, что не сняла барьер окончательно».