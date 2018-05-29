День семьи, любви и верности в 2018 году

Ничего не может быть важнее семьи, близких, их здоровья и благополучия. Именно поэтому в России было принято решение праздновать день семьи, верности и любви.

Это наш ответ Западу на их праздник под названием День Святого Валентина. Узнаем, когда росияне будет отмечать день семьи в 2018 году в России, а именно какого числа.

История появления праздника

День семьи, который в России будут отмечать 8 июля — это история любви Петра и Февронии Муромских. Этот день является церковной датой, которая постепенно переросла в официальный праздник. Предание гласит, что князь Петр из Мурома не мог избавиться от страшной болезни, которая усугубляла его здоровье с каждым днем.

yandex_ad_1 Однажды ему во сне явилась девушка из рязанского села, которая во сне вылечила князя. Девушку Февронию нашли, и она действительно поставила на ноги князя, который взамен на свое здоровье, должен был жениться на красавице.

Но Петр выздоровев, не выполнил своего обещания и уехал в Муром без девушки. Он решил, что негоже ему великому князю жениться на простой крестьянке. Проехав уже половину пути, князь стал снова покрываться болезненными язвами. Пришлось Петру возвращаться к Февроние и просить снова о лечении. Крестьянка вылечила князя, несмотря на то, что он не захотел стать ее мужем. Она очаровала его своей красотой, хозяйственностью и характером.

Петр сам не заметил, как влюбился в простую девушку. Муромский не стал больше слушать свое окружение и с радостью женился на Февронии.

Супруги жили счастливо всю жизнь. Когда наступила старость, то Петр и Феврония разошлись по своим монастырям доживать свой век. Они попросили своих близких, чтобы их похоронили вместе в одном гробу. Скончались муж и жена в один день — 8 июля. Монахи решили похоронить их в разных гробах, посчитав грехом такое захоронение.

Но каково же было удивление, когда при захоронении все увидели, что супружеская пара лежит в обнимку в одном гробу. И тогда решили похоронить их вместе не разлучая.

Верующие ходят молиться на их мощи в Свято -Троицкий женский муромский монастырь. Когда россияне празднуют день семьи, то они стараются обязательно посетить это святое место. Так будет проходить праздник и в 2018 году в России.

А тех когог интересует, какого числа наступит день Петра и Февронии. Дата празднования уже известна —это 8 июля.

Что касаемо легенды, то существует множество ее версий. Одно остается неизменным — это действительно великий день, когда чтут священные моральные устои общества.

Празднование

В России ввели празднование этого дня десять лет назад. И уже десятилетие все влюбленные, верующие и просто любопытные едут в город Муром, на родину Петра. Администрация города ежегодно устраивает народные гуляния с песнями и плясками, вкусными угощениями.

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В этот день считается удачным делом осуществление помолвок и сочетание молодых узами брака.

yandex_ad_2 8 июля все верующие с утра ходят в церковь, где молятся за здравие своей семьи. Тем, кто хочет укрепить свой брак, следует обязательно посетить храм и помолиться Петру и Февронии. Эта молитва является чудодейственной и помогает устранить разлад в семье.

Символы праздника

Когда наступает день семьи, то россияне дарят друг другу маленькие открытки — февроньки. В России 8 июля 2018 году, в день празднование любви Петра и Февронии, все будут дарить друг другу февроньки. На февроньках написаны заповеди долгой счастливой семейной жизни.

Символом дня семьи, любви и верности стала луговая ромашка. Этот цветок в России с давних времен ассоциируется с любовью. Помните гадание на ромашке: любит или не любит — это и есть тот атрибут верности в семье по русской традиции.

Но символическая ромашка непросто белая, а интересно раскрашенная. Лепестки цветка выкрашены в синие и красные цвета. Красные означают женское начало, а синие мужское.

Приметы и поверья:

Если пожениться в этот день, то брак будет долгим и счастливым.

Есть одна примета, которая гласит: если в день Петра и Февронии на улице обжигающее солнце, жара и нечем дышать, то такая погода будет стоять еще сорок дней.

8 июля еще называют в народе праздником Февронии — русальницы. По древним поверьям, в этот день русалки теряют свои магические силы и больше не имеют власти над купающимися. Но есть и противоречия в этом поверье. Считается, что вся нечисть, прежде чем перестать вредить простому народу, пытается в последний день как можно больше напакостничать. Зато 9 июля народ может больше не опасаться злых проказ нечисти.

Когда наступает день семьи, люди становятся добрее, заботливее по отношению к близким. В 2018 году 8 июля в России пройдут гуляния по всем регионам страны.

И неважно какого месяца и числа наступит праздник, ведь именно семья становится крепким тылом для человека. С нее начинается жизнь, формируется сознание гражданина.

В крепкой ячейке общества прививаются необходимые качества и правила поведения в окружающей среде. Дети, выросшие в нормальной семье с правильными моральными устоями — это залог здорового социума.