На Рудневке юные авиаконструкторы испытали планеры

На стадионе ГБОУ «Школа №2036» состоялось отчетное занятие студии авиамоделирования спортивно-досугового центра «Триумф». Были испытаны модели планеров, которые участники студии делали в течение целого года. А это ребята в возрасте от шести до четырнадцати лет.

Юных авиаконструкторов пришли поддержать их мамы. Во время испытаний моделей, они искренне переживали за своих детей. Конечно же, не все планеры прошли испытания, и их конструкторы были расстроены. Но руководитель студии Сергей Камзеев успокоил ребят, сказав, что все это только рабочие моменты. Как отмечает Сергей Камзаеев, что на стадионе авиамодели регулируются, а уже затем исправляются возникшие ошибки.

Участники студии — люди разносторонние. Они увлекаются не только авиамоделированием, но робототехникойи многими другими дисциплинами.