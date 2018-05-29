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На Рудневке юные авиаконструкторы испытали планеры
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На Рудневке юные авиаконструкторы испытали планеры 

Управа района Косино-Ухтомский 31 минуту назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
На стадионе ГБОУ «Школа №2036» состоялось отчетное занятие студии авиамоделирования спортивно-досугового центра «Триумф». Были испытаны модели планеров, которые участники студии делали в течение целого года. А это ребята в возрасте от шести до четырнадцати лет.
Юных авиаконструкторов пришли поддержать их мамы. Во время испытаний моделей, они искренне переживали за своих детей. Конечно же, не все планеры прошли испытания, и их конструкторы были расстроены. Но руководитель студии Сергей Камзеев успокоил ребят, сказав, что все это только рабочие моменты. Как отмечает Сергей Камзаеев, что на стадионе авиамодели регулируются, а уже затем исправляются возникшие ошибки.
Участники студии — люди разносторонние. Они увлекаются не только авиамоделированием, но робототехникойи многими другими дисциплинами.
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