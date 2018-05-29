Вадим Верник, Андрей Малахов и другие на вечеринке бьюти-бренда 

Недавно в особняке на Патриарших Прудах состоялась вечеринка бренда Clarins. Поводом для праздника стала презентация новой концепции Happy, Easy, Healthy. Этот подход, в первую очередь, про то, что все средства макияжа Clarins легко наносятся и хорошо сочетаются с продуктами ухода. Кроме того, в состав их декоративки уже входят натуральные компоненты, которые заботятся о коже.
Отпраздновать важное событие собрались друзья в марки, в числе которых было много знаменитостей. Ведущим мероприятия стал Антон Лаврентьев, а среди гостей были замечены глвный редактор OK! Вадим Верник, Екатерина Климова, Анжелика Тиманина, Екатерина Вуличенко, Андрей Малахов, Яна Лапутина, Дарья Субботина, Игорь Чапурин, Анастасия Меськова, Таня Ткачук, Митя Фомин, Дмитрий Оленин, Елена Ищеева, Тутта Ларсен, Ольга Ушакова, Мария Шумакова, Полина Полякова, Наталья Туровникова, Виталий Козак и Алика Смехова.
Вадим Верник и Эдгар Шабанов (Clarins)
Анастасия Меськова
Екатерина Вуличенко
Екатерина Климова
Мария Шумакова
Тутта Ларсен
Митя Фомин
Андрей Малахов и Эдгар Шабанов (Clarins)
Алика Смехова