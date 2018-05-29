Вадим Верник, Андрей Малахов и другие на вечеринке бьюти-бренда

Недавно в особняке на Патриарших Прудах состоялась вечеринка бренда Clarins. Поводом для праздника стала презентация новой концепции Happy, Easy, Healthy. Этот подход, в первую очередь, про то, что все средства макияжа Clarins легко наносятся и хорошо сочетаются с продуктами ухода. Кроме того, в состав их декоративки уже входят натуральные компоненты, которые заботятся о коже.

Вадим Верник и Эдгар Шабанов (Clarins)

Анастасия Меськова

Екатерина Вуличенко

Екатерина Климова

Мария Шумакова

Тутта Ларсен

Митя Фомин

Андрей Малахов и Эдгар Шабанов (Clarins)

Алика Смехова