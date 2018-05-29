Справка: какой день подойдёт для приворота

Любовная магия очень сильна.

Это потому, что любовь между людьми может порождать сильные эмоции и энергии. Имейте в виду, что когда вы практикуете магию, вы должны взять на себя ответственность за то, что хотите, и что вы делаете. Имейте ввиду, что то, что вы пожелаете другим, вернется к вам, даже сильнее того, что вы «направили».

В волшебстве любви только положительное действие достигнет положительного результата! Попытка манипулировать желанием желаемого человека является наиболее частой ошибкой, которую люди делают, и не могут принести положительные результаты. Поэтому эксперты рекомендуют вам спросить себя, прежде чем вы решите использовать магию: «Почему я хочу этого партнера? Насколько глубока моя любовь? Это настоящая любовь или просто физическое влечение?»

Любовь дает партнеру свободу и не нуждается в том, чтобы изменить его или ее. Магия — полезный инструмент и хороший выбор, если вы готовы принести жертву любви. Если вы выполните свою собственную трансформацию, вы станете лучшим человеком, улучшите свой характер и навыки общения, тогда магия — хороший выбор, и это принесет вам больше счастья, баланса и удовлетворения вам, а также вашему партнеру.

Лучшее время для этого заклинания (и вообще всех заклинаний магии любви) — пятница. Это день Венеры, Богини Любви. Ее цвет зеленый, так что это лучший цвет для использования. Многие люди бессознательно связывают любовь с красным цветом. По этой причине вы должны использовать цвет, который представляет вам любовь.

Для такого ритуала, как приворот, вам потребуется длинная шелковая нить. Она может иметь зеленый или красный цвет. Какой вы выбираете, зависит от того, как вы это чувствуете. Нить должна быть красивой, новой и чистой, потому что она представляет ваше желание.

Сфокусируйтесь должным образом на том, чего вы хотите. Используйте медитацию, а затем визуализируйте свое желание. Визуализация должна быть в позитивном ключе, насколько хорош ваши отношения, насколько вы счастливы с партнером. Мысли о грусти не должны допускаться при проведении ритуала! Такое состояние ума и отношения уничтожат все ваши усилия, и ваш ритуал не сработает. Отрицательные мысли и страх могут даже усилиться…